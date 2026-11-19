La începutul reuniunii trilaterale, Donald Trump a făcut referire la capacităţile nucleare ale celor trei ţări şi a afirmat că acestea se află într-o „poziţie unică pentru a discuta despre cum poate fi redus numărul armelor nucleare de pe Pământ”, relatează News.ro.

Este „vital” ca cele trei ţări să coopereze pentru a „combate ameninţarea proliferării nucleare în alte ţări din lume”, spune el, adăugând: „Exact asta facem în cazul Iranului”.

„Nu vom permite Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat Trump.

Trump a abordat apoi subiectul Ucrainei, precizând că el şi Putin au avut deja o „discuţie lungă” despre conflictul de acolo.

El afirmă că, în opinia sa, Putin „şi, sper eu, şi cealaltă parte” ar dori să vadă un sfârşit al acelui război.

La summitul fără precedent sunt prezenți liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - și poartă discuții, pentru prima dată, pe fondul conflictelor globale și tensiunilor comerciale în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei.