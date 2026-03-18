Informația a fost transmisă de Organizația pentru Energie Atomică a Iranului, potrivit agenției Tasnim.

Nu au fost raportate pagube sau victime.

Reprezentanții organizației au declarat că „astfel de acțiuni contravin tuturor normelor internaționale” și „pot avea consecințe ireversibile pentru întreaga regiune”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că a primit informații din partea Iranului privind lovirea unui obiectiv din cadrul centralei „Bushehr”.

Directorul general al instituției, Rafael Grossi, a cerut „maximă reținere în timpul conflictului pentru a preveni riscul unui accident nuclear”.

Șeful „Rosatom”, Alexei Lihaciov, a calificat atacurile asupra instalațiilor nucleare active drept „o încălcare flagrantă a regulilor și principiilor fundamentale ale securității internaționale”.

„Rosatom” „condamnă categoric cele întâmplate” și face apel la părțile implicate să depună toate eforturile pentru dezescaladarea situației în zona centralei „Bushehr”.

„Bushehr” este prima centrală nucleară construită în Iran. Lucrările au început în 1975 și au fost reluate în 1995, cu participarea „Rosatom”, după o perioadă de suspendare. Primul reactor, cu o capacitate de 1.000 MW, a fost predat Iranului în 2013. În 2016 a început construcția celui de-al doilea reactor.