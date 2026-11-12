Rămâne, însă, un martor important. Între timp, bilanțul tragediei a ajuns la 12 morți. Un alt șofer român care a fost rănit este în continuare în stare critică.

Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional.

La audieri, Ion Neo a explicat că încetinise și a fost lovit din spate de un autocar. Miercuri seară a fost eliberat fără să fie pus sub acuzare însă a rămas martor în dosar. Joi, șeful anchetatorilor bulgari a făcut o precizare importantă.

Marian Marinov, director interimar, Serviciul Național de Investigații din Bulgaria: „Să clarific: acest camion nu a provocat accidentul. A devenit un obstacol pe șosea. Va fi analizată răspunderea șoferului care l-a lovit. Eventuala răspundere a șoferului camionului depinde de mai multe împrejurări. Camionul a fost lovit de un autocar”.

Șoferul autocarului care a lovit camionul nu a ținut cont de obstacolul aflat pe șosea. După ciocnirile în lanț, Ion Neo ar fi intervenit pentru a scoate mai mulți oameni dintr-un autoturism care luase foc, a declarat patronul său.

Marian Marinov, director interimar, Serviciul Național de Investigații din Bulgaria: „Posibilele scenarii nu au fost încă discutate oficial. Totuși, una dintre ipoteze este că șoferul camionului a oprit pentru că în fața lui se afla un alt vehicul. O altă ipoteză este că a încetinit din cauza vizibilității reduse de ceață, ceea ce ar fi fost o conduită adecvată la volan în acele condiții”.

O nouă pistă pentru autoritățile bulgare a venit din relatările pasagerilor autocarului. Presa bulgară a scris, citând martorii, că înaintea camionului românesc erau un autoturism și un SUV cu numere austriece.

Pasagerii au declarat că cele două mașini se loviseră deja, iar românul începuse să frâneze când au văzut luminile de stop.

Ilie Corlan, patronul firmei de transport: „A fost un șofer foarte bun. Ce mai poate să zică un om la necazuri, când îți vine așa de sus”.

Anchetatorii au avut de reconstituit succesiunea în care s-au lovit cele 86 de vehicule implicate, aflate pe ambele sensuri ale autostrăzii. Au ridicat 20 dintre ele pentru cercetări și au anunțat audierea a încă aproximativ o sută de persoane. Chiar și așa, toate aceste ipoteze vor fi lămurite după ce vor fi analizate cu atenție tahografele camioanelor.

Între timp, la Burgas, medicii au continuat lupta pentru viața celuilalt șofer român. Potrivit informațiilor transmise joi, bărbatul era în stare critică. Fiul său aștepta vești.

Mihai Chiriață, fiul șoferului rănit: „Este intubat și ventilat mecanic, doar că urmează o procedură. Joi seara ar urma să aibă o intervenție mai complicată, dar sperăm că mâine dacă intervenția decurge bine să fie scos din comă”.

Bilanțul tragediei a ajuns la 12 morți și 50 de răniți.