ONU avertizează că spitalele din Gaza nu vor mai funcționa de miercuri noapte din cauza lipsei de carburant

Liderii Hezbollah și ai grupărilor integriste din Gaza au discutat despre o axă a rezistenței. Pe de altă parte, Israelul cere demisia secretarului General al ONU, după ce acesta a declarat ca atacul Hamas din 7 octombrie nu-a venit din senin. Antonio Guterres spune acum că este fals să fie acuzat că susține teroarea Hamas.

Din lipsă de carburant, doar operațiile de urgență se mai fac în spitalele din Gaza, copleșite de numărul foarte mare de răniți.

Fetiță: „Aduceți-mi-o pe mama, pe tata, pe sora mea... El e frățiorul meu. Sora mea era plină de sânge, mama a fost strivită de dărâmături.”

Clarissa Ward, corespondent CNN: „Dacă rămâneți fără combustibil, ce puteți face?”

Dr. Marwan Abusada, medic chirurg la Spitalul Al Shifa: „Vom opri toate ventilatoarele. Iar unitățile de nou-născuți, bebelușii, avem mai mult de 130 în unitățile noastre de terapie intensivă neonatală, ce să facem cu ei? Ei bine, cred că-i vom lăsa să moară în pace.”

„Fără carburant, oamenii mor” - avertiza Agenția ONU care furnizează ajutor pentru palestinienii din Gaza.

Israelul care oprește orice cisternă de combustibil pentru Gaza acuză însă Hamas. Armata israeliană a difuzat o imagine din satelit cu zeci de rezervoare în care s-ar afla o jumătate de milion de litri de motorină.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF: „Referitor la combustibil, suntem siguri că Hamas are nevoie de acesta. Are mare nevoie pentru infrastructura sa militară, după ce a furat tot combustibilul de la Organizația pentru Ajutorarea Palestinei. Cereți-le celor de la Hamas să aprovizioneze cu combustibil spitalele și populația.”

Preocupat să nu încline balanța, președintele Franței, care s-a întâlnit și cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, și a ajuns între timp în Iordania și Egipt - a declarat că atacul Hamas din 7 octombrie a fost nu doar o traumă pentru Israel, ci și un dezastru pentru poporul palestinian.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Viața unui civil valorează tot atât de mult ca viața altui civil. Viața unui palestinian valorează cât viața unui francez, care valorează cât viața unui israelian.”

Dezlănțuit, președintele Turciei a criticat Israelul în fața deputaților turci care scandau „Allah e mare”.

Recep Erdogan, președintele Turciei: „Hamas nu este o organizație teroristă, ci o grupare de eliberare, un grup de mujahedini care luptă să-și protejeze pâmântul și cetățenii. Dragi frați, am avut bune intenții, dar Israelul a profitat de bunele noastre intenții. Aveam în plan să mergem în Israel, dar l-am anulat. Nu mai mergem.”

În schimb, secretarul general al ONU a iscat o furtună in Consiliul de securitate, acuzând Israelul de "violări clare la dreptul internațional umanitar", prin bombardamentele din Gaza.

António Guterres, secretar general al ONU: „Nimic nu poate justifica uciderea, rănirea și răpirea deliberată a civililor – sau lansarea de rachete împotriva țintelor civile. Dar este important să recunoaștem, de asemenea, că atacurile Hamas nu au avut loc din senin. Poporul palestinian a fost supus unei ocupații sufocante vreme de 56 de ani."

Israelul a cerut demisia secretarului general al ONU, iar ministrul israelian de Externe a anulat o întâlnire pe care urma să o aibă cu António Guterres. Tel Aviv-ul a refuzat să mai acorde vize unor oficiali ONU care coordonează misiunile umanitare.

Gilad Erdan, ambasadorul israelului la ONU: „Domnule secretar general, în ce lume trăiți? Cu siguranță, aceasta nu este lumea noastră.”

Gilad Erdan, ambasadorul Israelului la Națiunile Unite: „Dar ONU eșuează și dumneavoastră, domnule Secretar General, ați pierdut orice moralitate și imparțialitate. Pentru că atunci când rostiți aceste cuvinte teribile, spuneți că aceste atacuri odioase „nu au avut loc din senin", tolerați terorismul, și prin tolerarea terorismului, justificați terorismul.”

Armata israeliană aduce mereu dovezi ale atrocităților comise de teroristii Hamas, în raidurile sângeroase din 7 octombrie. Israelienii au difuzat înregistrarea interceptată a unui apel telefonic, în care un terorist se lăuda, către familia lui cum a mascrat civili într-un kibuț.

Terorist Hamas: „Tată, te sun de pe telefonul unei israelience. Am omorât-o pe ea și pe soțul ei. Am ucis zece cu propriile mele mâini. Tată, am ucis singur zece.”

Zeci de ursuleți de pluș legați la ochi și purtând fotografiile copiilor luați ostatici de teroriștii Hamas au fost așezați, simbolic, într-o piață urbană din centrul Tel Avivului. Cel putin 30 de copii, chiar și bebeluși, au fost răpiți după ce teroristii Hamas s-au infiltrat in Israel, acum aproape 3 saptamani.

Pe de altă parte, se înmulțesc apelurile, chiar și de la Washington, pentru o pauză umanitară în conflictul dintre Israel si Hamas.

John Kirby, Consiliul de Securitate, SUA: „Dorim să vedem luate toate măsurile de protecție pentru civili, iar întreruperile într-o operațiune sunt un instrument și o tactică care pot asigura acest lucru pentru perioade temporare de timp. Dar în acest moment, credem că un armistițiu, în sens general, ar fi doar în beneficiul Hamas.”

Au apărut și imagini de la o "întâlnire de taină", la Beirut. Şeful grupării şiite libaneze Hezbollah, proiraniană, a discutat cu principalii lideri ai facţiunilor militante palestiniene din Fâșia Gaza, Hamas şi Jihadul Islamic. „Am căzut de acord să continuăm coordonarea în privința răspunsului pe care îl vom da Israelului” - a anunțat gazda, liderul Hezbollah.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului: „America este cu siguranță complice al criminalilor. În acest act de crimă, mâinile Americii sunt pătate până la cot de sângele celor asupriți, al copiilor, al celor bolnavi și al femeilor. De fapt, America orchestrează cumva crimele comise în Gaza.”

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF: „Iran a asistat Hamas înainte de război, în mod direct, cu antrenament, arme, bani și cunoștințe tehnologice. Această asistență către Hamas continuă chiar și acum. În Orientul Mijlociu, atunci când intermediarii săi operează din Irak, Yemen și Liban, instrucțiunile vin doar dintr-un singur loc, și anume Iran.”

Israelul a anunțat că a folosit avioane de vânătoare și artilerie pentru a viza o "echipă teroristă" care a încercat să tragă asupra teritoriului israelian de pe teritoriul Libanului.

Aviația israeliană a atacat și "ținte militare" din sudul Siriei, dar și pista aeroportului din Alep. Potrivit presei de la Damasc, 14 soldați sirieni au fost uciși și mai mulți răniți.

Iar unele imagini în infraroșu arată o presupusă tentativă de infiltrare de pe mare în nordul Israelului a militanților Hamas. Potrivit armatei isareliene, grupul de asalt a fost lovit de forțele aeriene, navale și terestre.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 25-10-2023 19:26