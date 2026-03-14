Președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, participa la un eveniment dedicat Lunii Istoriei Femeilor la Casa Albă, alături de Prima Doamnă Melania Trump, când a menționat-o pe Kellyanne Conway. Problema a fost însă că Trump părea să o confunde pe Conway – care a fost consilier principal al președintelui între 2017 și 2020 – cu actuala sa purtătoare de cuvânt, Karoline Leavitt.

În discursul său, Trump i-a mulțumit lui Conway și a întrebat publicul: „Și, desigur, Kellyanne Conway, a auzit cineva de ea?”

El a continuat: „Este fantastică. Este acolo, luptă. Un prieten de-al meu a spus: «Știi, Kellyanne, admir felul în care intră acolo și țipă la acei oameni» – referindu-se la presă, pentru că este un om care nu se descurcă foarte bine cu mass-media. Dar mulțumesc, Kellyanne”.

Telespectatorii și-au exprimat îngrijorarea față de aparenta confuzie a președintelui.

Un utilizator de pe rețelele sociale a scris: „El o confundă pe Karoline Leavitt cu Kellyanne Conway? Am auzit bine?”

Acest posibil moment de confuzie nu este însă singura situație în care au apărut întrebări despre starea de sănătate a lui Trump. Au existat și alte momente care au ridicat semne de întrebare.

La începutul acestei luni, președintele a fost observat cu o decolorare roșiatică închisă pe gât în timpul unei ceremonii de acordare a Medaliei de Onoare la Casa Albă.

După o întârziere de peste 40 de minute, Trump a fost văzut și cu mâinile decolorate în timp ce înmâna distincțiile militarilor.

Medicul Casei Albe, Sean Barbabella, a explicat că Trump folosește „o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe”.

„Președintele folosește acest tratament timp de o săptămână, iar roșeața este de așteptat să dureze câteva săptămâni”, a spus medicul.

În timpul ceremoniei, Trump a părut să se împiedice în cuvinte în timp ce încerca să încheie discursul. El a fost auzit spunând: „În cele din urmă, onorăm încă un soldat, un războinic căzut al lumii… al războaielor.”

Întrebările au reapărut și după ce oamenii au observat modificări ale vânătăilor de pe mâinile sale. În ianuarie, președintele american a recunoscut că avea vânătăi la mâna dreaptă, pe care anterior le acoperise cu plasturi și machiaj.