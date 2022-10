Infrastructura energetică critică din Ucraina, lovită de zeci de rachete ruseşti. Pene de curent în Kiev şi mai multe regiuni

În acelaşi timp, autorităţile ruse de ocupaţie din oraşul ucrainean Herson au îndemnat civilii să plece imediat, invocând ceea ce au numit o situaţie militară tensionată, pe măsură ce forţele ucrainene avansează, conform Reuters, citată de News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe aplicaţia Telegram despre atacurile ruseşti asupra infrastructurii care au început peste noapte: „Inamicul a lansat un atac masiv: 36 de rachete, dintre care majoritatea au fost doborâte”.

Comandamentul forţelor aeriene a declarat anterior că 33 de rachete au fost trase în Ucraina, sâmbătă dimineaţă, adăugând că 18 dintre ele au fost doborâte.

Targets in Kiev are burning after being hit by missile strikes pic.twitter.com/TpCXtahWyQ