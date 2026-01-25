Autoritățile avertizează că fenomenele extreme ar putea genera un „impact paralizant, chiar catastrofal". Peste o jumătate de milion de oameni nu au curent, iar numărul curselor aeriene anulate trece de 15.000. Foarte multe magazine au rămas cu rafturile goale după ce oamenii s-au precipitat să-și facă provizii.

Brian Ortner, specialist relații publice, firmă de tractări Nebraska și Iowa: „Nu ieșiți afară! Stați acasă și rămâneți în siguranță.”

Zăpada a acoperit statele din sud, precum Oklahoma, Arkansas și Louisiana, iar ninsorile au înaintat către coasta de nord-est. Președintele Donald Trump a descris furtunile ca fiind „istoric” şi a decretat stare de urgență în 12 state.

John Nielsen-Gammon, climatolog: „N-am mai avut parte de o furtună asemănătoare din februarie 2021. Vorbim de un fenomen care va evolua lent și va afecta regiuni întinse, de-a lungul mai multor zile.”

Autoritățile transmit insistent oamenilor să nu pornească la drum cu mașina.

Zohran Mamdani, primar New York: „Duminică și luni va fi în vigoare un avertisment privind călătoriile. Vă rog, dacă puteți evita, nu plecați la drum! Nu faceți nimic care v-ar putea pune pe voi și pe cei dragi în primejdie.”

Brian Ortner, specialist relații publice, firmă de tractări Nebraska și Iowa: „Dacă totuși rămâneți blocați, asigurați vă că vă aflați într un loc sigur. Dacă sunteți pe autostradă, ieșiți pe o rampă de acces. Mergeți într o parcare publică.”

În cadrul unei conferințe de presă privind mobilizarea guvernului, secretarul pentru securitate internă Kristi Noem a îndemnat populația să-și facă provizii de combustibil și alimente. În urma apelului, numeroase supermarketuri din statele aflate sub cod roșu au raportat stocuri zero la alimentele de bază.

Vânzător: „Am terminat stocul. Oamenii au cumpărat tot ce aveam”.

Cumpărător: „Toată lumea o să ronţăie la greu în acest weekend, se pare. Mai puțin eu, pentru că n-am mai prins nimic, așa că o să mă mulțumesc cu biscuiți și niște semi-preparate decongelate.”

Gheața și viscolul au lăsat deja sute de mii de locuințe fără curent, mai ales în Louisiana şi Texas.

Guvernatorul Henry McMaster, statul Carolina de Sud: „Ați putea rămâne fără curent patru zile ori chiar mai mult. Asta înseamnă că nu vă puteți încărca telefoanele, nu funcționează aparatele electrocasnice precum frigiderul, nu veți avea căldură. Și, pentru că drumurile vor fi acoperite cu polei, va fi greu oricui să ajungă la voi (să vă ajute)”.

John Nielsen-Gammon, climatolog: „Când urmează o furtună de iarnă, companiile de electricitate aduc echipe de reparații din toată țara, astfel încât să poată interveni rapid. Dar atunci când o parte atât de mare din Statele Unite este afectată, aceste echipe vor fi suprasolicitate, iar restabilirea energiei electrice în zonele care o pierd din cauza gheții va dura mai mult decât în mod normal”.

Departamentul Energiei a emis un ordin de urgență care permite operatorului de rețea din Texas să folosească generatoarele de rezervă ale centrelor de date și ale altor unități esențiale din stat.

