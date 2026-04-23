Tensiunea rămâne ridicată în strâmtoare, o trecere crucială pentru transportul mondial de hidrocarburi şi un punct major al conflictului declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

„Un armistiţiu complet nu are sens decât dacă nu este încălcat de un blocaj naval (...), redeschiderea Strâmtorii Ormuz este imposibilă atâta timp cât armistiţiul este încălcat în mod flagrant”, a afirmat preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un mesaj pe X.

Din partea americană, preşedintele Donald Trump a considerat „posibilă” reluarea discuţiilor între părţile beligerante în următoarele zile. „Este posibil!”, a scris el ca răspuns la mesajul unei jurnaliste de la New York Post, care îl întreba despre probabilitatea ca discuţiile să aibă loc în următoarele „36 până la 72 de ore”, adică până vineri.

Gărzile Revoluţiei din Iran au anunţat că au „capturat” două nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz şi le-au „condus către teritoriul iranian”.

Cu toate acestea, Casa Albă nu a considerat această capturare ca fiind o încălcare a armistiţiului, intrat în vigoare la 8 aprilie, deoarece „nu era vorba nici de nave americane, nici de nave israeliene”, ci de „două nave internaţionale”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, la postul de televiziune Fox News.

Panama a confirmat reţinerea unei nave care arborează pavilionul său, MSC Francesca, iar Ministerul Afacerilor Externe al ţării a acuzat Teheranul că aduce o „gravă atingere” securităţii maritime.

O a treia navă a fost ţinta unor focuri de armă în timp ce se afla la 8 mile marine vest de Iran, potrivit agenţiei britanice de securitate maritimă UKTMO, dar a reuşit să părăsească strâmtoarea în direcţia portului saudit Jeddah, potrivit site-ului Marinetraffic.

Potrivit Teheranului, navele trebuie să obţină o autorizaţie pentru a părăsi sau a intra în Golful Persic prin strâmtoare, în timp ce Statele Unite blochează accesul la porturile iraniene începând cu 13 aprilie.

Discuţiile dintre Washington şi Teheran, care ar fi trebuit să aibă loc la începutul săptămânii, după o primă rundă de negocieri din 11 aprilie, au ca scop găsirea unei soluţii durabile pentru un război care a provocat mii de morţi, în special în Iran şi în Liban.

Donald Trump a prelungit sine die armistiţiul cu Iranul marţi seara, cu câteva ore înainte de expirarea acestuia, pentru a le acorda, după cum a declarat, mai mult timp iranienilor să se alăture negocierilor de pace sub egida mediatorilor pakistanezi.

„Preşedintele nu a stabilit însă un termen limită pentru primirea unei propuneri din partea Iranului”, a declarat Karoline Leavitt jurnaliştilor, precizând că „în cele din urmă, calendarul va fi stabilit” de Donald Trump.

Până atunci, nicio delegaţie nu a plecat încă spre Islamabad.

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, şi-a exprimat speranţa că cele două părţi vor reuşi să încheie un „acord de pace”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran a declarat miercuri că „apreciază” eforturile Pakistanului de a pune capăt războiului, fără însă a se pronunţa cu privire la prelungirea armistiţiului.

De altfel, cel mai înalt oficial civil al Marinei americane, John Pehlan, şi-a dat demisia, a anunţat Pentagonul, fără a oferi explicaţii cu privire la această plecare bruscă.

Pe celălalt front principal al războiului, patru persoane au fost ucise miercuri în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra Libanului, în ciuda armistiţiului care expiră duminică şi pentru care Beirut va solicita prelungirea în cadrul discuţiilor programate joi între cele două ţări la Washington.

„Libanul va solicita prelungirea cu o lună a armistiţiului, respectarea strictă a încetării focului şi încetarea de către Israel a operaţiunilor de dinamitare şi distrugere în zonele în care este prezent”, a declarat o sursă oficială libaneză pentru AFP.

Înaintea acestor discuţii, Israelul a afirmat că nu are „dezacorduri serioase” cu Libanul, îndemnându-l să „colaboreze” împotriva grupării Hezbollah pro-iraniene.

Conform ultimului bilanţ oficial, cel puţin 2.454 de persoane au fost ucise în Liban în cele şase săptămâni de război.

Un atac aerian israelian a ucis o jurnalistă libaneză şi a rănit o alta miercuri, în apropierea frontierei dintre Liban şi Israel, potrivit angajatorului lor, ziarul Al-Akhbar.