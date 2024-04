Incident grav la un mall din Australia. Mai mulți oameni au fost înjunghiați. Poliția spune că s-au tras focuri de armă

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit The Guardian, poliția a transmis următorul comunicat:

”Un incident critic s-a produs în urma împușcării unui bărbat la Bondi Junction. Cu puțin timp înainte de ora 16:00 (sâmbătă 13 aprilie 2024), serviciile de urgență au fost chemate la Westfield Bondi Junction în urma unor informații privind mai multe persoane înjunghiate.

Oamenii sunt sfătuiți să evite zona. Cercetările continuă în legătură cu incidentul, nu există alte detalii.”

Echipe de televiziune care transmit în direct de pe străzile din jurul centrului comercial Westfield au discutat cu cumpărătorii care au fugit din centru. Unul dintre bărbații intervievați spune că a văzut un cadavru acoperit de sânge.

