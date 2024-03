Incendiu puternic izbucnit în Rusia, după un atac lansat de Ucraina. Distrugerea provocată departe de linia frontului

Unul dintre ele a provocat un incendiu, dar nu s-au înregistrat victime, potrivit autorităţilor locale. În regiunea Belgorod, un civil a fost ucis într-un atac cu dronă.

Un civil a fost ucis sâmbătă şi alţi doi au fost răniţi într-un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional. "A fost o dimineaţă dificilă", a scris Viaceslav Gladkov pe Telegram, precizând că două districte din regiunea sa au fost atacate de drone. "Un civil a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi" într-unul dintre aceste atacuri în districtul Cernianski, a adăugat el.

Potrivit lui Viaceslav Gladkov, Belgorod, capitala regiunii, a fost, de asemenea, vizată sâmbătă dimineaţa de lovituri care au avariat mai multe clădiri rezidenţiale. Ministerul rus al Apărării a declarat că a distrus unsprezece rachete lansate de sisteme de lansatoare de rachete Vampire din Ucraina deasupra regiunii Belgorod.

Ukrainian ???????? Kamikaze Drones have for the 2nd time in just two weeks struck the Novokuibyshevsk Oil Refinery in Samara, Russia located ~900km from the frontline in Ukraine

This comes after US ???????? asked Ukraine not to strike Russian oil refineries due to rising global oil prices