Explozii în centrul Kievului. „Resturi de rachete” au căzut pe o clădire rezidențiale. Mai multe mașini au luat foc. VIDEO

O duzină de explozii puternice au fost auzite începând cu ora 05.00 (03.00 GMT), la fel ca şi focuri ale apărării antiaeriene.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a relatat că au căzut "resturi de rachete" în unele părţi ale capitalei, inclusiv pe o "clădire rezidenţială", şi cu "maşini în flăcări", într-un mesaj pe Telegram.

Footage from the scene. You can see the crater in the middle of the street. It missed the nearest building by mere metres. pic.twitter.com/VQA2KdIyCf