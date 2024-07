Incendiu devastator în mijlocul nopții. Au murit 7 oameni din aceeași familie, în Nisa. VIDEO

Pompierii au fost chemaţi în jurul orei locale 2:30 la un incendiu la etajul şapte al unei clădiri din acest cartier foarte populat al oraşului.

Când au ajuns la faţa locului, serviciile de urgenţă s-au confruntat cu un incendiu violent într-un apartament.

????#BREAKING: At least seven people have been killed and four others were injured during an apartment building fire in the Les Moulins neighborhood of Nice, France on early Thursday morning, an official said.pic.twitter.com/UymHlW4Yfk