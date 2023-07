Incendiile de vegetație din Grecia în 2023: ce stațiuni și insule sunt cele mai afectate în acest moment

Incendiile de vegetație fac ravagii în Grecia, care se confruntă cu una dintre cele mai persistente canicule din ultimele decenii.

Duminică, temperaturile au depășit 46 de grade Celsius, iar zeci de mii de turiști au fost evacuați până acum de pe insulele Rodos și Corfu.

Turiștii au petrecut noaptea sub cerul liber, iar cele mai afectate stațiuni de până acum sunt Kiotari și Lindos, dar au fost evacuate, de asemenea, și numeroase sate, în cea mai mare operațiune de acest gen realizată vreodată în Grecia.

Mai multe incendii de vegetație în Grecia în 2023

Oamenii au fost adăpostiți în săli de sport, școli, la bordul unor feriboturi și casele grecilor, în timp ce autoritățile trimit mesaje de avertizare rezidenților și turiștilor din nordul insulei Corfu să-și părăsească preventiv locuințele.

Întreaga Grecie se află, de altfel, sub codu roșu de caniculă și pericole de incendii în perioada 20- 27 iulie, iar incendii violente mistuie de o săptămână teritorii întinse din centrul țării, insulele Rodos și Corfu, zona din jurul capitalei Atena, Evia și Peloponez.

Lângă Atena

Mai multe drumuri din jurul Atenei au fost închise, iar fumul degajat de incendii face aerul greu de respirat.

Peste 2.500 de persoane au fost evacuate în noaptea de duminică spre luni din Corfu, din cauza unui incendiu care face ravagii în nordul insulei- și nu sunt semne că situația s-ar îmbunătăți prea curând.

Insula Rhodos

Situația este cu adevărat dramatică în Rodos, unde mai bine de 30.000 de persoane au fost evacuate sâmbătă de pe insula turistică din sud-estul Mării Egee, din cauza unui uriaș incendiu forestier, cea mai mare operațiune de evacuare din istoria Greciei, după cum au spus autoritățile.

Flăcările continuă să se extindă, deși inițial se crease impresia că lucrurile reintră sub control. Sâmbătă, vântul a început să bată brusc cu putere chiar spre foc, pe care l-a împins direct spre sate și stațiunile de vacanță.

Chiar și așa, turiștii continuă să aterizeze în Grecia, chiar dacă grupul german TUI, cel mai mare operator de turism din lume, a anunțat că suspendă toate zborurile sale către Rodos.

De ce apar incendiile de vegetație

Grecia se confruntă de o săptămână cu incendii catastrofale de vegetație, izbucnite pe fondul unei canicule interminabile, cu temperaturi care au depășit duminică și 46 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării.

Incendiile cu care se confruntă Grecia an de an au devenit previzibile și sunt cauzate de un cumul de factori. Temperaturile sunt tot mai mari, precipitațiile tot mai scăzute, iar pe deasupra are loc în această perioadă și o ionizare a atmosferei, care duce la o perturbare mai mare a fronturilor atmosferice.

În aceste condiții, cu o umiditate extrem de scăzută și fronturi persistente de caniculă sahariană ce a depășit anul acesta și 45 de grade Celsius, izbucnirea incendiilor prin autoaprinderea vegetației este practic inevitabilă.

