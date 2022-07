Incendii de proporții în Portugalia. Momentul în care un reporter a nimerit în mijlocul unui focar

Era pe o autostradă din vestul țării, când, dintr-o dată, flăcările aproape că i-au cuprins mașina. Aerul era fierbinte, iar fumul gros acoperise complet șoseaua, pe o porțiune de câțiva kilometri.

Peste zece mii de hectare au fost pârjolite, doar în această săptămână, în Portugalia, a anunțat Agenția pentru protecție civilă.

Miercuri erau active peste 200 de focare diferite, unele transformate în incendii masive.

???? A reporter working for TSF Radio Noticias in Portugal, was caught in the middle of a fire while driving down highway near Aveiro in northwest Portugal on Wednesdayhttps://t.co/bHPIzYvENd pic.twitter.com/doXuIW1JmT