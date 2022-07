FOTO O persoană a murit în incendiile majore din nordul Portugaliei. Temperaturile ating 46 de grade Celsius

”Pompieri au găsit o victimă carbonizată în mijlocul zonei care arde”, într-un incendiu care a izbucnit în noaptea de marţi spre miercuri în comuna Murtosa, declară AFP comandantul Autorităţii Naţionale portugheze Civile, Jose Miranda, făsă să facă alte precizări.

Potrivit ziarului Correio da Manha, este vorba despre o femeie în vârstă de 50 de ani.

Incendiul a izbucnit pe un câmp şi a fost controlat.

Însă centrul Portugaliei este cel mai afectat de incendii de pădure, care afectează ţara de joi şi care au reizbucnt marţi după-amiaza, alimentate de căldură şi rafale de vânt.

Miercuri dimineaţa, la patru focare erau mobilizaţi peste 1.500 de pompieri, în comunele Leiria, Pombal şi Ourém, situate între districtele Leiria şi Santarém, la peste 100 de kilometri de Lisabona.

The heatwave of 40+ degrees brought back horrible forest fires in Portugal. But it also delivered this new icon of homosexual desire of biblical proportions. pic.twitter.com/PfhXBXxiOy

Marţi, mai multe sate au fost evacuate, inclusiv aproximativ 300 de persoane care se aflau în sătucul Freixianda, în comuna Ourém.

Circulaţia, întreruptă până miercuri dimineaţa, s-a reluat pe maimulte axe rutiere, inclusiv pe autostrada A1, care leagă Lisabona de nordul Portugaliei.

Începând de joi, servicii de salvare au înregistrat 30 de răniţi uşor, iar cel puţin 12 case avariate, potrivit unui blanţ provizoiu întocmit de Protecţia Civilă.

Ah summer...yesterday was 42°C, and this year I don't have my pool. ????

But, this is how my country looks like right now...Every summer some sick people do this...

.

.

.#Portugal #summer #fire pic.twitter.com/IthozD0aID