În plină relaxare, un studiu arată că imunitatea de grup nu funcționează. ”O experiență foarte dureroasă”

Un studiu făcut în Spania pune la îndoială aşa-zisa imunitate de grup, aplicată de unele ţări în timpul pandemiei de coronavirus.

Potrivit studiului efectuat pe 60.000 de persoane, doar 5% din populaţia Spaniei a dezvoltat anticorpi care pot lupta cu virusul.

Totuși, multe ţări au reluat măsurile de relaxare, deşi pericolul nu a trecut.

S-a redeschis celebra Scala din Milano, dar şi plajele din Tunisia ori California.

Scala din Milano şi-a redeschis din nou porţile pentru spectacolele de operă, după patru luni de carantină.

Totul este schimbat faţă de începutul anului: spectatorii sunt mai puţini din cauza măsurilor de distanţare socială şi sunt obligaţi să poarte mască.

Amatorii de muzică clasică nu au ratat însă acest prim spectacol, susţinut în condiţii speciale.

Maria Elena Arcesi: ”Am adus cu mine cel mai important lucru, masca. Am schimbat-o afară şi cred că o voi purta tot timpul, dar nu vreau să ratez spectacolul, sunt prudentă”.

Au fost 600 de spectatori, faţă de 2.000 câte locuri are Opera din Milano.

Directorul a ținut să anunțe personal publicul să respecte toate regulile.

Dominique Meyer, managerul general La Scala: ”Ultima dată când am fost pe scenă a trebuit să anunţ publicul că piesa ”Trubadurul” a fost anulată. A fost o experienţă foarte dureroasă şi nu ştiam la vremea respectivă că teatrul va fi închis patru luni”.

În septembrie, artiştii de la Scala vor da primul spectacol cu ”Recviemul” de Verdi la Domul din Milano, în memoria victimelor pandemiei de Covid 19.

Șezlongurile sunt mai mult goale

Relaxarea a început şi pe plajele din Tunisia, pline ochi în sezoanele trecute de turişti europeni.

De data aceasta, şezlongurile sunt mai mult goale, iar cei veniți la plajă sunt în bună parte localnici.

”Anul acesta am preferat să îmi anulez excursiile, nu este momentul pentru călătorii. Am avut de ales între a schimba banii din moneda locală pentru a călători în străinătate sau a-i cheltui aici. Pelerinajul (la Mecca) este anulat, aşa că am folosit banii în ţară”.

Printre cei care s-au încumetat să vină în Tunisia sunt francezi.

”Folosim gel dezinfectant când ne întoarcem la hotel, unde podeaua este dezinfectată, ni se ia temperatura, la fel şi în aeroport, la sosire, iar când părăsim clădirea, ne dau gel cu alcool. Totul este supravegheat şi respectat, camerele sunt imaculate”.

Tunisia a permis redeschiderea hotelurilor pe 4 iulie, cu respectarea strictă a măsurilor de igienă.

Statul a anunţat că va acorda hotelurilor 177 de milioane de dolari pentru a-şi plăti angajaţii, însă deocamdată banii nu au ajuns la hotelieri.

Și în California s-au redeschis mai multe plaje, după ce fuseseră închise de Ziua Independenței.

Bobby Kramer: ”Toată lumea respectă pe toată lumea aici. Este bine. Distanțarea socială, de 2 metri”.

Cel puțin 24 de state americane au oprit măsurilor de relaxare.