Ministrul Sănătății: „Poate urma un val 2, cu o componentă de relaxare a populaţiei”

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a atenţionat că ar putea urma un val doi al pandemiei de coronavirus odată cu măsurile de relaxare pentru populaţie.

Acesta a mai precizat că recomandă menţinerea izolării pentru persoanele care sunt infectate cu virusul, chiar dacă această măsură nu mai este una obligatorie.

„Poate urma un val doi, cu o componentă de relaxare a populaţiei. (...) Recomand păstrarea izolării pentru cei pozitivi, chiar dacă nu mai este obligatoriu. Portul măştii în contactul cu familia acestei persoane, regulile de igienă, grija în spaţiile comune”, a afirmat Nelu Tătaru, luni seara, la Digi 24.

Acesta a adăugat că „ne-am bucurat cam devreme”. El a exclus o nouă măsură de închidere a teraselor, însă rămâne de văzut cum va fi pregătită deschiderea restaurantelor.

„Noi avem de gestionat o a doua cocoaşă a acestui registru pandemic. Ne-am bucurat cam devreme. Mă refer şi la restaurante şi la terasele pe care le-am deschis, sunt piscine închise. În acest moment nu putem discuta despre acest lucru (o posibilă închidere a teraselor – n.r.), dar putem amâna restul de măsuri de relaxare. Vom ajunge la un moment într-o transmitere exponenţială, când vor veni foarte multe cazuri de la o zi la alta şi atunci sistemul nu va putea gestiona în primirea altor pacienţi”, a completat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că recomandă păstrarea izolării de către cei cărora le-a ieşit pozitiv testul pentru COVID.

„Portul măştii în contactul cu familia acestei persoane, regulile de igienă, grija în spaţiile comune”, a punctat Tătaru.

Tătaru, despre legea privind carantina: Considerăm că Parlamentul în regim de urgenţă ar trebui să ia o decizie

Ministrul Sănătăţii a mai spus că speră ca Parlamentul să adopte în regim de urgenţă legea privind carantina, pentru a se putea continua lupta cu pandemi

”În acest proect legislativ am pus în concordanţă legea cu cerinţele CCR. Este o boală transmisibilă, am explicat foarte clar ce înseamnă termenii. După cum vedeţi, la noi este o problemă, la celelalte ţări există carantina. Am explicat ce înseamnă carantină, izolare, ce înseamnă epidemie, pandemie, risc epidemiologic crescut, ce înseamnă carantinarea unei anumite zone, ce înseamnă efectiv tot ce ar trebui să existe într-un proiect de lege pentru a putea gestiona o astfel de criză pandemică”, a afirmat Nelu Tătaru.

”Eu sper într-un regism de urgenţă să avem legea într-o săptămână”, a continuat ministrul, care a adăugat că ”dacă nu avem nicio pârghie, transmiterea comunitară se va accentua”.