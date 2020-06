Bărbatul care și-a construit singur o mașină, pentru că se plictisea în izolare

Dacă pentru mulţi perioada de pauză din pandemie a fost un bun prilej de odihnă şi relaxare, alţii au profitat de timpul liber avut la discreţie pentru a-şi duce la bun sfârşit planurile. De exemplu, un bărbat din Kansas a construit o maşină de la zero.

Când pandemia de coronavirus a pus frână multor industrii, bărbatul, de profesie inginer, nu s-a mulţumit să stea degeaba. A apăsat pedala de acceleraţie pentru a-şi pune în practică o idee pe care o avea de mult.

Unele componente ale vehiculului provin din tot felul de obiecte ciudate, cum ar fi coada unei mături sau uşa de la o cabină de duş.

Deşi maşina pe care Tom a construit-o de la zero are un aspect de epocă, vehiculul are două motoare electrice şi o cameră video conectată la senzorii de parcare. Proiectul l-a început în urmă cu câţiva ani, dar acum având la dispoziţie mult timp liber a reuşit să-şi ducă planul la bun sfârşit.

Impresionaţi de invenţia vecinului lor, mulţi îl numesc pe Tom un al doilea Elon Musk.

Sean McDowell, Reporter WDAF: "Domnul Trompeter spune că mașina sa poate să meargă cu aproape 40 de kilometri pe oră. În plus, spune că invenţiile sale sunt departe de a se termina aici. Acesta este doar începutul. Pe viitor are în plan o maşină cu patru uşi."

Tom Trompeter, inventator: "Multă lume aruncă diverse lucruri la gunoi. Eu de multe ori mă uit și zic: mai așteaptă un pic. Nu trebuie să o arunc încă. Aș putea avea nevoie de acest lucru pe viitor."