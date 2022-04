În plin război cu Ucraina, Rusia face repetiții pentru defilarea de Ziua Victoriei de 9 mai cu 11.000 de militari

Celebrarea din Piaţa Roşie va coincide anul acesta cu campania militară rusă din Ucraina în cazul în care nu se va ajunge la o încetare a focului înaintea acestei date, notează EFE.

"În total, 11.000 de militari, 131 de unităţi de armament modern şi echipamente militare, 77 de avioane şi elicoptere participă la pregătirile pentru parada din Piaţa Roşie", au declarat luni agenţiei de presă RIA Novosti surse din cadrul Ministerului rus al Apărării.

La repetiţiile pentru spectacolul aerian din cadrul defilării, opt avioane de vânătoare MiG-29 au fost văzute la Alabino survolând cerul sub forma literei "Z", devenită unul dintre simbolurile "operaţiunii militare speciale" ruse în Ucraina.

Kremlinul a comunicat anterior că parada din Piaţa Roşie va avea loc în acest an fără niciun fel de amânare, aşa cum s-a întâmplat în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, când parada a avut loc la sfârşitul lunii iunie.

"Vom sărbători ca de obicei. Este cea mai sfântă sărbătoare a noastră. La noi în ţară a fost şi va fi în continuare o sărbătoare sfântă pentru toţi ruşii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Potrivit unor analişti, Rusia va încerca să accelereze zilele acestea ofensiva din Donbas, în estul Ucrainei, pentru a revendica de asemenea o victorie pe câmpul de luptă înainte de 9 mai.

Generalul de armata Oleg Saliukov, comandantul şef al forţelor terestre ale Federaţiei Ruse, a fost desemnat comandantul paradei militare din acest an în Piaţa Roşie, transmite agenţia de presă rusă TASS.

A military parade training was held in Alabino, near Moscow, with the participation of 11 thousand servicemen, who will go to Red Square on May 9 pic.twitter.com/SUtQogw0Ww