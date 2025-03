În cât timp vor epuiza ucrainenii stocurile de armament american livrate deja. „Vom fi obligaţi să ne retragem”

Ucraina are armament şi material militar american pentru aproximativ ”două-trei luni”, declară un oficial ucrainean de rang înalt din spionajul ucrainean declară sub protecţia anonimatului cotidianului economic şi financiar britanic Financial Times (FT).