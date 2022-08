Imagini surprinse în capitala Ucrainei. Ce a apărut în centrul Kievului | GALERIE FOTO

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu localnici care se plimbă pe străzile capitalei și se opresc pentru a arunca o privire la zeci de vehicule militare aflate în mijlocul drumului, potrivit Daily Mail.

Imaginea puternică a armelor ruginite este o acuzare blestemată a eșecului Rusiei de a captura Kievul.

Un raport zilnic de informații al Ministerului Apărării spunea că Moscova a pierdut un număr mare de tancuri de luptă pentru că nu erau echipate cu tehnologie de blindaj reactiv exploziv sau ERA.

„Folosită corect, ERA degradează eficacitatea proiectilelor care sosesc înainte ca acestea să lovească tancul”, se arată în raport. „Acest lucru sugerează că forțele ruse nu au rectificat o cultură a utilizării proaste a ERA, care datează din Primul Război Cecen din 1994”.

Datele publicate de armata ucraineană spun că trupele lor au ucis peste 44.000 de soldați ruși și au distrus aproximativ 1.800 de tancuri.

Alte estimări, cum ar fi de la Oryx - un blog militar care a urmărit pierderile Rusiei de la începutul războiului - pun pierderile de echipamente ale Moscovei și mai mari.

Oryx, care urmărește pierderile pe baza confirmării vizuale, spune că peste 5.000 de vehicule militare rusești au fost fie distruse, avariate, fie confiscate de forțele ucrainene - inclusiv peste 3.000 de tancuri.

Russians finally have their military parade in downtown Kyiv. Yet, there’s a catch…pic.twitter.com/e4sQhYGsCi