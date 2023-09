LIVE: Imagini spectaculoase din interior. Vulcanul Kilauea din Hawaii a început să erupă din nou, pentru a treia oară în 2023

Imaginile surprinse de o cameră web arată fisuri la baza craterului vulcanului care generează fluxuri de lavă la suprafaţa fundului craterului.

Agenţia de gestionare a situaţiilor de urgenţă din Hawaii a scris pe X, platforma de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter, că erupţia "nu reprezintă o ameninţare de lavă pentru comunităţi", deşi particulele şi gazele vulcanice pot crea probleme respiratorii pentru persoanele expuse.

Erupţia a fost precedată de o perioadă de seismicitate puternică şi de "ridicarea rapidă" a vârfului, potrivit USGS.

????#BREAKING: Kilauea Volcano has just begun to Erupt as it’s currently unleashing Massive Lava Fountains inside the volcano’s crater

????#Hawaii | #USA

Hawaii’s Kilauea volcano, one of the world's most active volcanoes, has just begun erupting just moments ago and is currently… pic.twitter.com/wyOP7Bnt58