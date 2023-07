Vulcanul care a erupt în Islanda a devenit atracție turistică. Râuri de lavă portocalie se întind pe aproape un kilometru

Dramatic footage showed lava emerging 'like a fountain' as an Iceland volcano erupted for the third time in two years. pic.twitter.com/TnkY3wFjeA

Vulcanul-vedetă se află la 30 de kilometri de capitala Islandei și, de la începutul săptămânii, se dă în spectacol.

Râuri de lavă portocalie se întind pe aproape un kilometru, iar asta dă naștere unor imagini spectaculoase.

Deocamdată, cenușa vulcanică nu reprezintă un pericol pentru cursele ariene.

???? A #volcano in southwestern Iceland began erupting Monday following heightened seismic activity in the area.

???????? Despite warnings to stay away, tourists are flocking to see the site near #Reykjavik. @leomcguinn has what you need to know ???? pic.twitter.com/EVX5Q850yn