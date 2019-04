Imaginea care provoacă îngrijorare. NASA: „Admiră frumusețea, dar teme-te de bestie”. FOTO

Potrivit astronauților, luminile surprinse arată semne vizibile ale unui fenomen care ar putea „îngenunchea civilizația”.

Aurorele se formează în momentul în care anumite particule provenite din soare se izbesc de atmosfera Pământului.

În mod normal, aceste furtuni solare nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Însă în această situație se consideră că o rafală puternică a soarelui ar putea cauza haos în lume, afectând rețelele de comunicații, de care oamenii au devenit dependenți.

„Admiră frumusețea, dar teme-te de bestie. Aurora este fumoasă, bestia este valul de schimbari de particule, care formează aurora, dar ar putea afecta civilizația”, precizează NASA, potrivit Metro.

This breathtaking aurora can spell disaster for the future of humanity https://t.co/wKr908jCBW