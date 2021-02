Harris şi Macron pledează pentru o „strânsă cooperare” în faţa Covid-19 şi schimbărilor climatice

Cu prilejul acestui prim schimb de opinii, vicepreşedinta americană şi preşedintele francez "au convenit asupra necesităţii unei strânse cooperări bilaterale şi multilaterale pentru a face faţă COVID-19, schimbărilor climatice şi pentru a sprijini democraţia acasă şi în întreaga lume", potrivit unui comunicat al vicepreşedinţiei americane, citat de AFP.

În timpul discuţiei, Kamala Harris şi-a mai exprimat angajamentul de "a revitaliza alianţa transatlantică", a precizat comunicatul.

"Ei au discutat, de asemenea, despre numeroasele provocări regionale, în special din Orientul Mijlociu şi Africa, şi despre necesitatea de a le face faţă împreună", a continuat textul.

Pe de altă parte, vicepreşedinta SUA "i-a mulţumit preşedintelui Macron pentru leadership-ul în privinţa egalităţii de gen şi pentru contribuţia Franţei la roverul NASA Perseverance Mars 2020".

Într-un mesaj pe Twitter în engleză, şeful statului francez s-a declarat "mulţumit de această primă discuţie".

"Să facem progrese împreună legate de toate provocările cu care ne confruntăm: climat, egalitate de gen, crize regionale şi cooperarea noastră spaţială cu (sperăm) un nou pas joi, odată cu aterizarea lui Perseverance pe Marte", a scris pe Twitter preşedintele francez.

După şapte luni de călătorie, roverul Perseverance al NASA va încerca să aterizeze pe Marte joi, o manevră extrem de periculoasă care va marca începutul unei căutări de mai mulţi ani a unor urme vechi de viaţă.

