Joe Biden şi Kamala Harris, desemnați de revista Time „Personalităţile Anului” 2020. FOTO

Biden şi Harris au fost selectaţi dintr-o listă scurtă pe care se aflau şi Donald Trump, preşedintele în exerciţiu, lucrători sanitari aflaţi în prima linie, dr. Anthony Fauci şi mişcarea pentru dreptate rasială, conform News.ro.

„Şansa Biden Harris reprezintă ceva istoric”, a spus redactorul-şef al revistei, Edward Felsenthal, în anunţul făcut în direct la NBC. Subliniind că prezenţa preşedintelui Statelor Unite pe coperta Time nu este ceva nou - toţi preşedinţii aleşi, de la Franklin D. Roosevelt până acum, au apărut pe prima pagină -, este prima dată când un vicepreşedinte este desemnat personalitatea anului.

Titlul face referire „nu doar la anul care a trecut, ci la direcţia în care ne îndreptăm”, a mai spus Felsenthal. „Iar următorii patru ani vor fi un test important al lor şi noi, toţi, vom vedea dacă pot îndeplini unitatea pe care au promis-o”.

În transmisiune, Biden a spus: „Sunt convins că publicul american caută posibilităţile care sunt disponibile. Ei ştiu că suntem mult mai buni de atât. Când am candidat, am spus «Este vorba despre cine suntem ca naţiune, despre cine vom fi, despre ce vrem să fim», iar poporul american a luat atitudine”.

Anunţul a fost făcut de muzicianul Bruce Springsteen, în transmisiunea NBC.

Revista Time a anunţat joi că grupul k-pop BTS a fost desemnat „artistul anului”, baschetbalistul LeBron James a primit titlul de „atletul anului”, iar Gitanjali Rao, cercetător şi inventator în vârstă de 15 ani, este primul care a primit titlul „copilul anului”.

„Gardienii anului” au fost lucrătorii sanitari din prima linie, Porche Bennett-Bey şi organizatorii mişcării pentru dreptate rasială şi dr. Anthony Fauci.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4