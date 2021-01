Serialul The Simpsons „a prezis” ținuta de învestire a vicepreședintei SUA, Kamala Harris. FOTO

În episodul „Bart to the Future” din The Simpsons, lansat în 2000, Lisa Simpson este prezentată drept noul președinte al Statelor Unite, conform The Independent.

De asemenea, Lisa este prezentată drept succesoarea lui Donald Trump, a cărui președinție a fost de asemenea prezisă în serialul american.

În episod, Lisa menționează că administrația sa a moștenit „o problemă bugetară” de la Donald Trump.

Fanii serialului animat au fost surprinși în momentul în care Donald Trump a devenit președinte, lucru prezis în același episod din anul 2000.

În momentul în care devine președinte, Lisa poartă un costum mov și un șirag de perle la gât. La ceremonia în care Kamala Harris a fost învestită în funcție alături de Joe Biden, vicepreședinta SUA a purtat tot un costum mov și un șirag de perle la gât.

„Da, tot ce se va întâmpla a fost deja prezentat în The Simpsons”, a glumit pe Twitter un fan al seriei.

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose. pic.twitter.com/SOHKyIzHjn