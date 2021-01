Joe Biden s-a instalat la Casa Albă. Primele 15 ordine executive semnate de noul președinte american

Noua administraţie se bucură de acum de drepturi depline - cu Joe Biden proaspăt instalat în fotoliul de la Casa Albă şi Kamala Harris - prima femeie în funcţia de vicepreşedinte.

Iar liderul american s-a apucat încă de aseară de treabă. La doar câteva ore de la preluarea mandatului, a semnat 15 ordine executive.

După ce a lucrat la Washington timp de aproape cinci decenii, fiind pentru o perioadă mâna dreaptă a fostului preşedinte Barack Obama, Joe Biden s-a reîntors la Casa Albă. Flancat de agenţi ai Serviciilor Secrete şi însoţit de membrii familiei, cu soţia sa, Jill, în prim-plan, care mai tot timpul l-a ţinut de mână, Biden a vrut să îşi salute unii dintre susţinători înainte de a intra în reşedinţa oficială pentru următorii patru ani.

În curtea Casei Albe, noul președinte american și Prima Doamnă a Statelor Unite au fost întâmpinaţi de o fanfară militară.

Tot miercuri seară, Biden a mers la mormântul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul Naţional Arlington, unde au răsunat salve de tun.

"Nu este timp de pierdut. Mă îndrept spre Biroul Oval pentru a mă apuca de muncă." - a scris Biden la scurt timp pe Twitter. Și s-a ținut de cuvânt. Noul lider american a semnat mai multe decrete prezidenţiale, pentru a reveni asupra unor măsuri luate de Trump.

Primul decret semnat: Obligativitatea purtării măștii în spații publice

Joe Biden, preşedintele SUA: „Primul decret pe care îl voi semna se referă la COVID și este necesar, așa cum am spus tot timpul, de fiecare dată când am avut autoritate, să facem purtarea măştii obligatorie, distanțarea fizică menţinută pe proprietatea federală, în comerțul interstatal etc. Acesta este primul decret pe care îl semnez."

Printre primele documente care au primit miercuri seară undă verde a fost Acordul pentru schimbări climatice, încheiat la Paris. O decizie salutată imediat de preşedintele francez pe Twitter.

Şi alţi lideri, precum Angela Merkel şi Klaus Iohannis, au ţinut să-l felicite pe Joe Biden pentru preluarea mandatului.

Reporter: „Domnule preşedinte, ce v-a scris în scrisoare fostul preşedinte Trump?”

Joe Biden, preşedintele SUA: „Preşedintele (Trump) a scris o scrisoare foarte generoasă. Pentru că este privată, nu voi vorbi despre ea până ce nu voi discuta cu el.”

În ciuda temerilor privind demonstraţiile pro-Trump, care să instige la violenţe, ceremonia de învestire a avut loc fără incidente.

De la Capitoliu, Joe Biden şi Kamala Harris au plecat cu daruri din partea Comitetului de primire - două vaze de cristal unicat. Pentru Biden, una gravată cu imaginea Casei Albe. Iar pentru Harris - una cu clădirea Capitoliului.