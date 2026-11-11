Vestea bună este că o locuință călduroasă nu presupune neapărat investiții costisitoare sau renovări ample. Câteva schimbări în rutina zilnică, folosirea eficientă a sistemului de încălzire și mici ajustări în locuință pot contribui la păstrarea căldurii pentru mai mult timp. De la modul în care aerisim camerele până la alegerea draperiilor și izolarea ferestrelor, există mai multe soluții accesibile prin care putem obține un confort termic mai bun, fără să consumăm inutil energie.

Sfaturi pentru confort termic fără costuri mari

Menține o temperatură constantă în locuință

Una dintre cele mai importante reguli pentru un consum eficient de energie este evitarea variațiilor mari de temperatură. Pornirea centralei la o valoare foarte ridicată pentru a încălzi rapid locuința, urmată de oprirea completă a acesteia, nu reprezintă întotdeauna cea mai eficientă soluție.

Este important ca temperatura să fie adaptată atât momentului zilei, cât și activităților desfășurate în casă. Ca reper general, o temperatură de aproximativ 20-21 de grade Celsius în timpul zilei poate asigura un nivel bun de confort pentru multe persoane, în timp ce noaptea aceasta poate fi redusă, dacă este confortabil și sigur pentru ocupanți.

Totuși, temperatura optimă depinde de particularitățile locuinței, de izolație și de nevoile celor care locuiesc acolo. Reducerea temperaturii cu câteva grade atunci când nu este nimeni acasă poate contribui la diminuarea consumului de energie.

Folosește termostatul pentru a evita risipa de energie

Un termostat programabil poate fi un aliat important în gestionarea eficientă a încălzirii. Acesta permite stabilirea unor intervale orare în care locuința trebuie să fie încălzită, astfel încât sistemul să nu funcționeze inutil atunci când toată lumea este plecată.

De exemplu, dacă locuința rămâne goală în timpul programului de lucru, temperatura poate fi redusă pentru câteva ore, urmând să crească înainte de întoarcerea membrilor familiei. În acest fel, casa poate fi confortabilă atunci când este folosită, fără ca sistemul de încălzire să consume energie în mod constant.

Este important ca reglajele să țină cont și de tipul instalației. Locuințele cu încălzire în pardoseală, de exemplu, au o inerție termică diferită față de cele încălzite cu calorifere, astfel că programarea temperaturii trebuie adaptată.

Profită de căldura naturală a soarelui

Lumina soarelui reprezintă o sursă gratuită de energie termică, iar folosirea ei inteligentă poate contribui la încălzirea locuinței în sezonul rece.

În timpul zilei, este recomandat să deschizi draperiile și jaluzelele ferestrelor prin care pătrunde lumina directă a soarelui. Razele solare pot încălzi suprafețele din interior, inclusiv podelele, pereții și mobilierul, care contribuie ulterior la menținerea unei temperaturi plăcute.

Seara, când temperaturile exterioare scad, draperiile groase ar trebui trase pentru a limita pierderile de căldură prin ferestre. Este un gest simplu, care nu presupune niciun cost suplimentar și poate face diferența, mai ales în cazul ferestrelor cu izolație mai slabă.

Aerisește rapid și eficient

Aerul proaspăt este important pentru sănătatea și confortul celor care locuiesc în casă, însă modul în care aerisim poate influența și consumul de energie.

Geamurile lăsate întredeschise pentru perioade lungi permit pierderea continuă a căldurii și răcesc treptat încăperile. O variantă mai eficientă este aerisirea scurtă, cu ferestrele deschise larg, timp de aproximativ 5-10 minute, în funcție de condițiile de afară și de dimensiunea camerei.

În acest interval, aerul din încăpere este înlocuit rapid, fără ca pereții, podelele și mobilierul să se răcească în profunzime. După aerisire, ferestrele trebuie închise complet, iar încălzirea poate continua în condiții normale.

Nu acoperi caloriferele și nu bloca sursele de căldură

Chiar dacă pare un detaliu lipsit de importanță, poziționarea mobilierului și a obiectelor din jurul caloriferelor influențează circulația aerului cald.

Hainele puse la uscat direct pe calorifere, perdelele foarte lungi sau piesele de mobilier amplasate prea aproape de acestea pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în încăpere. În loc să se răspândească în cameră, aerul cald rămâne blocat în jurul sursei de încălzire.

Pentru a evita această problemă, este recomandat să păstrezi spațiul din jurul caloriferelor cât mai liber. De asemenea, verifică dacă acestea se încălzesc uniform și dacă nu există aer acumulat în instalație, care poate afecta funcționarea.

Folosește textile groase pentru a păstra căldura în casă

Confortul termic nu depinde doar de temperatura indicată de termostat, ci și de modul în care este amenajată locuința. Textilele pot contribui la reducerea senzației de frig, mai ales în camerele cu pardoseli reci sau cu suprafețe vitrate mari.

Covoarele groase, draperiile dense, păturile și cuverturile sunt soluții accesibile prin care poți face încăperile mai confortabile. Acestea creează un strat suplimentar între suprafețele reci și interiorul locuinței, reducând senzația neplăcută pe care o poate provoca podeaua rece.

Potrivit recomandărilor publicate de NW Natural, folosirea draperiilor și a altor elemente textile poate contribui la gestionarea mai eficientă a energiei și la menținerea confortului în locuință.

Izolează ferestrele și ușile pentru a reduce pierderile de căldură

Curentul rece care pătrunde prin spațiile dintre ferestre, uși și tocuri poate afecta semnificativ confortul termic. Înainte de a lua în calcul o renovare costisitoare, merită să verifici dacă există zone prin care căldura se pierde.

Benzile autoadezive de etanșare pentru ferestre și uși, garniturile din cauciuc sau bureții speciali pentru praguri sunt variante accesibile care pot limita infiltrațiile de aer rece. Pentru ferestrele mai vechi, foliile izolante speciale pot reprezenta o altă soluție.

Este important să identifici mai întâi locurile prin care pătrunde aerul și să alegi materialele potrivite pentru fiecare suprafață. Etanșarea corectă poate reduce pierderile de energie, însă eficiența depinde de starea tâmplăriei și de dimensiunea spațiilor neizolate.

Închide ușile camerelor pe care nu le folosești

Dacă anumite încăperi sunt utilizate rar, menținerea ușilor închise poate ajuta la gestionarea mai eficientă a căldurii. Astfel, poți limita schimbul de aer dintre camere și poți concentra încălzirea în zonele în care petreci cel mai mult timp.

De exemplu, dacă folosești în principal livingul și dormitorul, nu este necesar să menții permanent aceeași temperatură în toate încăperile, atât timp cât instalația permite reglarea individuală și sunt respectate condițiile necesare pentru evitarea umezelii și a condensului.

Totuși, nu este recomandat să lași camerele nefolosite să se răcească excesiv. O diferență foarte mare de temperatură între încăperi poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului, mai ales în locuințele cu probleme de izolație.

Așază covorașe în zonele prin care intră frigul

Ușa de la intrare, holurile și zonele din apropierea ferestrelor pot deveni puncte în care senzația de frig este mai pronunțată. Un covoraș mai gros, așezat în aceste locuri, poate îmbunătăți confortul, în special dacă pardoseala este rece.

De asemenea, un covor amplasat în dreptul ușii de la intrare poate contribui la reducerea senzației de frig resimțite atunci când intri în locuință. Este o soluție simplă, cu un cost redus, care poate completa celelalte măsuri de economisire a energiei.

Verifică periodic centrala și instalația de încălzire

O centrală termică întreținută corespunzător funcționează în condiții mai bune de siguranță și eficiență. Verificările periodice pot ajuta la identificarea unor defecțiuni sau a unor probleme care afectează performanța sistemului de încălzire.

Dacă observi că radiatoarele nu se încălzesc uniform, că centrala funcționează neobișnuit sau că locuința ajunge mai greu la temperatura dorită, este recomandat să apelezi la un specialist autorizat.

Reviziile și verificările tehnice trebuie efectuate conform indicațiilor producătorului și cerințelor legale. În plus, caloriferele și instalația trebuie menținute într-o stare bună de funcționare, pentru ca energia consumată să fie folosită cât mai eficient.

Îmbracă-te confortabil în casă și redu ușor temperatura

Un alt mod simplu de a economisi energie este adaptarea vestimentației la sezon. Nu este necesar să supraîncălzești locuința pentru a te simți confortabil, mai ales dacă petreci mult timp în interior.

O bluză călduroasă, șosetele groase, papucii de casă și un halat confortabil pot face diferența în zilele reci. Astfel, poți menține termostatul la o temperatură ceva mai redusă, fără să resimți neapărat disconfort.

Chiar și o scădere moderată a temperaturii setate poate contribui la reducerea consumului de energie pe termen lung. Important este să găsești un echilibru între economie și confort, fără să sacrifici condițiile necesare pentru sănătate și siguranță.