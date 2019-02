Femeia care a devenit un ”înger salvator” pentru zeci de oameni ai străzii

Femeia se numește Candice Payne și a închiriat 30 de camere de hotel din banii personali, un efort financiar și uman deosebit, pentru a salva viețile celor care trăiesc pe străzi și nu au avut unde să se adăpostească în perioada cu temperaturi extreme în SUA, relatează NYTimes. Valul de frig a lăsat în urmă un bilanţ teribil: 21 de morţi în SUA.

Candice Payne not only used her credit card to pay for hotel rooms for homeless people in Chicago, she also arranged transportation and made care packages with everything from prenatal vitamins to toiletries. https://t.co/ulCTgJlVkm