Gen. Ben Hodges: Rușii nu mai au capacitatea de ofensivă anul acesta. Actuala fază a doua a războiului va fi și ultima

Rușii nu mai au capacitatea de ofensivă anul acesta, iar actuala fază a doua a războiului va fi și ultima, este de părere generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa.

Generalul Ben Hodges a explicat într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS faptul că statul major rus nu a reușit să mobilizeze mulți rezerviști, ceea ce îi arată că această a doua fază a războiului va fi și ultima, potrivit De Fapt.

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa crede că există o presiune imensă venită de la Kremlin asupra generalilor implicați în războiul din Ucraina pentru a cuceri orașul-port Mariupol până pe 9 mai, când în Rusia se sărbătorește în fiecare an sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe care ei îl numesc Marele Război Patriotic.

”Este o paradă uriașă în Piața Roșie în fiecare an. Deci, evident, trebuie să defileze cu ceva la paradă, să arate ca o victorie pe 9 mai. Cred că această dată are o importanță foarte mare la Moscova”, a spus Hodges.

”Și-au supraestimt total capacitate. Ucrainenii i-au învins la fiecare pas”

Generalul caracterizează ultimele șapte săptămâni ca fiind un efort foarte prost gestionat de Rusia. „Și-au supraestimat total capacitatea. Nu au fost pregătiți pentru lupta în care au intrat. Ucrainenii i-au învins la fiecare pas. Așa că, bineînțeles, Rusia s-a retras acum din majoritatea locurilor și se concentrează pe regiunea Donbas”, a spus generalul în rezervă.

Ben Hodges spune că cel mai interesant aspect remarcat după retragerea trupelor din operațiunile desfășurate în zona Kievului este faptul că statul major rus a decis să nu mobilizeze toți rezerviștii.

„Acest lucru îmi spune că nu va fi o fază a treia a războiului și că ceea ce vom face acum în următoarele săptămâni este faza a doua. Se vor concentra pe încercarea de a câștiga controlul asupra întregului Donbas. Și cred că asta va fi totul pentru restul anului. Este clar că nu au capacitatea pentru alte ofensive, mai ales dacă nu au mobilizat alte trupe pentru a continua lupta după aceasta”, a spus fostul comandant al Armatei SUA în Europa.

”Luptele vor continua atâta timp cât au rachete care ucid civili ucraineni”

Însă acest lucru nu înseamnă că luptele se vor încheia până pe 9 mai, ci doar că rușii nu vor mai putea conduce operațiuni ofensive.

„Cu siguranță, luptele vor continua. Vor continua atâta timp cât au rachete care ucid civili ucraineni nevinovați”, explică Ben Hodges.

Generalul american mai spune că rușii au luat decizia de a se retrage și de a bombarda civilii din cauza loviturilor pe care le-au primit și a lipsei de resurse.

„Sincer, nici măcar nu pot construi tancuri noi, deoarece sancțiunile restricționează tipurile de piese pe care trebuie să le aducă pentru echipamente noi.

Asta limitează mult capacitatea lor de a lansa operațiuni ofensive ulterioare, în special către Odesa, de exemplu, sau către Kiev. Nu cred că au potențial asta anul acesta pentru astfel de operațiuni”, explică Ben Hodges.

”Noi suntem doar niște observatori care aplaudă Ucraina. Chinezii sunt cu ochii pe tot ce ceea ce se întâmplă”

Acesta explică faptul că ucrainenii au nevoie disperată de arme cu rază lungă de acțiune, precum rachete, piese de artilerie sau drone.

Acestea au capacitatea de a distruge sistemele rusești care provoacă cele mai mari daune în orașele ucrainene și care vor juca, de asemenea, un rol critic în această fază următoare a conflictului.

„De exemplu, este nevoie de drone Switchblade. Acestea sunt foarte bune, ar mai fi nevoie nevoie de o mie. Dacă calculăm o dronă per tanc, per sistem de artilerie, per vehicul de luptă de infanterie, puteți vedea de cât de multe astfel de drone este nevoie să le livrăm”, spune Ben Hodges.

„Care este obiectivul Statele Unite în acest conflict? Noi suntem doar niște observatori care aplaudă Ucraina. Este vorba despre democrația din întreaga Europă și despre oprirea unei autocrații.

Chinezii sunt cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă. Deci, există implicații mult mai departe de Mariupol sau de Kiev. Dacă Statele Unite ar spune că vrea să câștige, asta înseamnă că toate forțele ruse se întorc înainte de 24 februarie.

Toți ucrainenii care au fost deportați aduși înapoi acasă imediat, un angajament pe termen lung pentru restabilirea deplină a suveranității ucrainene.

Asta înseamnă Crimeea și Donbas și, în final distrugerea capacității Rusiei de a-și proiecta puterea în afara țării”, a încheiat generalul Ben Hodges.