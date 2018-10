Fuzelajul avionului prăbuşit în Indonezia ar fi fost localizat

"Credem cu tărie că am găsit o parte din fuzelajul JT610 ", a declarat Hadi Tjahjanto pentru TV One, referindu-se la zborul operat de transportatorul naţional indonezian.

Echipa de căutare a avut coordonatele locaţiei, dar acum trebuie să confirme că este vorba de fuzelaj, a adăugat el.

Echipele de căutare şi salvare au detectat un obiect cu o lungime de 22 metri sub apă, a declarat un oficial al marinei militare indoneziene, relatează Reuters.

"Aseară am găsit un obiect destul de mare'', a declarat colonelul Haris Djoko Nugroho pentru postul de televiziune indonezian TVOne, de la bordul navei KRI Rigel.

Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei indoneziene low-cost, intrat în serviciu în urmă cu numai câteva luni, a dispărut de pe radare, la 12 minute de la decolarea sa din Jakarta. El s-a prăbuşit în Marea Jawa, la o adâncime de 30-40 de metri, la scurt timp după ce a cerut turnului de control autorizaţia de a reveni în capitala indoneziană.

Shattered hope: President Joko “Jokowi” Widodo inspects the debris collected from the crash of Lion Air flight #JT610 at Tanjung Priok Port in Jakarta on Tuesday. (JP/Dhoni Setiawan) pic.twitter.com/bAfUGGlCDE