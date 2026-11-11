Vibrația zilei este 3 și e undă verde la comunicare și la deplasări.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – SCORPION

O să treceți printr-o resetare, că v-ați luptat cu diferite chestiuni greu de rezolvat și o să trageți concluzii care să vă pună pe un alt făgaș.

Se anunță bani și o să vă achitați dările pe care nu le-oi fi plătit la timp și o să vă redresați din punct de vedere financiar.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Lucrurile se-așază la voi, o să vă orientați, poate, spre un alt job, poate deveniți interesați de niște studii și o să fie o căutare din care să vă-ncărcați frumos sufletește.

Se poate să primiți un semn de viață de la cineva care vă simte lipsa și o să vă aducă și un cadou sau vă invită la masă.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – CAPRICORN

O să ieșiți la rampă cu ceva nou care să vă aducă în centrul atenției și să vă asociați cu niște oameni care să pună umărul la proiectul vostru.

O sumă de bani care v-ar da o libertate de mișcare se profilează azi, mâine și o să vă faceți planuri de plecare de mâine-ncolo, pe undeva.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să interacționați cu niște parteneri de afaceri care au nevoie de idei, strategii de la voi, ca să iasă un proiect cu pretenții, și o să vă implicați.

E cineva care-și face curaj să stea în preajma voastră ca să fie remarcat, că poate, poate o să puteți fi un cuplu.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – PEȘTI

Poate faceți o programare la medic să vedeți în ce stare se află organismul. Poate și altcineva din familie are nevoie de un consult și o să vă duceți împreună, pentru susținere.

O să primiți acei bani pentru care ați tot făcut demersuri și o să vă completați lipsurile de pe-acasă.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – BERBEC

O să aflați ce se-ntâmplă cu ființa iubită, vine, nu vine, cumva o să știți la ce să v-așteptați dacă vă doriți un viitor împreună.

Parc-ați mai avea niște plăți de făcut, dar și bani de luat, de ici, de colo. Pare să se echilibreze situația.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – TAUR

Încă mai sunt de dus niște tratative, ca să vă luați aprobări, avize favorabile, să vi se permită ascensiunea către nivelul superior, profesional.

Mai sunt ceva treburi de făcut pe-acasă, eliberați spațiul de lucrurile pe care nu le mai întrebuințați și puneți altele noi în loc.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – GEMENI

Vi se face o ofertă de lucru, poate fi o colaborare, și o să vedeți cum stați cu timpul, cu celelalte proiecte, și dacă vă-ncadrați, o să fie bine.

Se pare că o să faceți un efort intelectual să faceți lucrări reușite, să luați examene, să vă transferați, poate, la alt segment de învățământ.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – RAC

O răscolire de fonduri, poate apar urgențe și va trebui să cumpărați diverse lucruri. Pot fi și promoții de care-ar fi bine să profitați, că faceți o economie.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – LEU

O să cheltuiți niște bani cu casa, pot fi taxe notariale, și o să legalizați o situație, să puteți avansa cu alte demersuri legate de proprietăți, bunuri.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – FECIOARĂ

O să puteți face rost de bani în plus dintr-o colaborare, care nici măcar nu trebuie să fie pe termen lung, că suma e convenabilă.

E posibil să intrați într-un parteneriat care o să vă aducă acel confort financiar care v-ar ajuta o vreme, după care o să găsiți altceva de lucru.

Horoscop 12 noiembrie 2026 – BALANȚĂ

O reabilitare. Vi se recunosc niște merite, vă recuperați bani, prestigiu, și o să vă vedeți de alte planuri care să vă aducă beneficii.

Poate-l convingeți pe angajator să vă dea niște bani în plus la salariu ori să vină cu niște compensări, bonuri valorice, o primă etc.