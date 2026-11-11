Totuși, singurul anunț se referă la un schimb masiv de prizonieri, între cele două tabere. Unul dintre punctele majore de dezacord rămâne includerea europenilor în negocieri. Moscova respinge extinderea formatului de discuții, dar Jared Kushner susține că va încerca, joi, să-l convingă pe Vladimir Putin să se răzgândească.

Jared Kushner, emisarul lui Donald Trump: „Am purtat discuții substanțiale, dure și detaliate, am acoperit toate aspectele. Mâine, eu și cu Steve (Witkoff) vom merge la Moscova ca să trecem împreună cu președintele Putin peste ce am discutat aici (în Abu Dhabi). După care vom zbura la Dublin că să-l punem la curent pe președintele Zelenski”.

Și, totuși, neînțelegeri flagrante par să fi definit și această dublă rundă de negocieri trilaterale.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „...Ceea ce contează cu adevărat este faptul că europenii sunt prezenți la masa negocierilor. Obiectivul nostru este ca, la un moment dat, să extindem acest format trilateral – astfel încât să nu fie vorba doar despre SUA, Ucraina și Rusia, ci să participe direct la discuții și europenii”.

În realitate, la Abu Dhabi, oficialii europeni au fost primiți doar la discuții separate cu americanii și ucrainenii. Rușii nici nu vor sa audă de negocieri cu europenii.

Vladimir Medinski, șeful delegației ruse: „Nu prea înțelegem în ce calitate se află ei aici. Dacă au venit aici ca turiști, n-au decât să stea de vorbă în barul hotelului să-și discute propriile afaceri. Când vor veni cu propuneri de pace concrete, le vom analiza. Până atunci, cred că le-ar fi util să învețe câte ceva, de exemplu, de la emisarii americani: bun-simț, realism și dorința de a obține pacea”.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „În ceea ce privește deplasarea europenilor la Abu Dhabi, ei bine, să stea în camerele de hotel! Între timp, aproximativ o duzină de state membre ale UE au început exerciții militare în Polonia, al căror scenariu declarat presupune desfășurarea de trupe în Ucraina pentru a „proteja” regimul nazist de la Kiev chipurile împotriva Federației Ruse”.

Aceste declarații spulberă speranța formulată de emisarul lui Donald Trump.

Jared Kushner: „Sperăm ca mâine, la Moscova, eu și cu Steve vom reuși să obținem binecuvântarea președintelui Putin pentru participarea europenilor la negocieri”.

În egală măsură, europenii sunt alarmați de insistența cu care Moscova vorbește de remodelarea arhitecturii europene de securitate.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Asta satisface o teză mai veche a Moscovei, aceea că orice acord de pace trebuie să abordeze ceea ce Rusia consideră a fi problema principală, și anume, apropierea tot mai mare a NATO de granițele sale”.

Europenii cred că Moscova vizează slăbirea NATO, în special a flancului estic.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Când rușii vorbesc despre o arhitectură de securitate pentru ei înșiși sau despre garanții de securitate pentru Rusia, cu greu se referă la securitate și pace reale. Ceea ce doresc ei cu adevărat este să se amestece nestingherit în treburile altor țări, să folosească forța ori de câte ori doresc și să sugrume libertatea în interiorul Rusiei”.

Pe de altă parte, europeni consideră că prioritatea absolută este un armistițiu în Ucraina. Dar se izbesc de același refuz categoric al Moscovei.

Serghei Lavrov: „Vor să câștige timp pentru regimul de la Kiev, astfel încât acesta să poată, cumva, să recupereze pierderile militare suferite. Noi nu vom accepta acest lucru; am spus-o de atâtea ori”.

Între timp, războiul continuă. Noi bombardamente rusești au lăsat mai multe orașe ucrainene în beznă, inclusiv Kievul. De cealaltă parte, dronele Ucrainei au lovit încă o rafinărie rusească, în portul Ust-Luga de la Marea Baltică.