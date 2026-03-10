În schimb, liderul de la Elysee a anunțat că, împreună cu aliații săi, pregătește o misiune pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. La rândul său, preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a reluat avertismentele la adresa Teheranului de a nu extinde conflictul. Forțele NATO din estul Mediteranei au interceptat ieri o a doua rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian al Turciei.

Emanuel Macron a coborât pe puntea portavionului Charles de Gaulle dintr-un elicopter. Nava este ancorată în Marea Mediterană, în largul insulei Creta. Liderul de la Elysee a discutat cu marinarii și a primit informații despre operațiunile militare desfășurate în regiune. Vizita este menită să arate angajamentul Franței în fața escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Cred că acest război va continua în această fază intensă, cel puțin pentru câteva zile, poate chiar câteva săptămâni. Situația rămâne extrem de volatilă și fragilă.”

Președintele francez a anunțat, totodată, pregătirea unei misiuni internaționale „strict defensive” care să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Astfel, ar urma să fie escortate nave comerciale și petroliere, pentru a restabili securitatea rutelor maritime vitale.

Luni, Macron s-a întâlnit în Cipru cu omologii săi, grec și cipriot. Se întâmplă la o săptămână după ce o dronă Shahed lansată din Liban a lovit un hangar care se presupune că adăpostea aeronave de recunoaștere americane U-2.

Kyriakos Mitsotakis, premierul grec: „Acum e momentul să arătăm în mod clar că niciun centimetru din teritoriul european nu poate fi atins”.

În estul Mediteranei mai sunt fregate din Grecia şi Germania, iar nave din Italia şi Spania se află pe drum. Prezenţa Franţei va include, pe lângă portavionul Charles de Gaulle, 8 fregate și 2 nave de desant port-elicoptere.