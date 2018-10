Frans Timmermans va candida la Președinția Comisiei Europene

Totodată, Timmermans a mai anunţat şi că vrea să fie candidatul Partidului Muncii din Olanda (PvdA) pentru Parlamentul European, mai exact pentru Partidul Socialiştilor Europeni (din care fac parte şi parlamentarii europeni ai PSD).

Today in Heerlen, my home town, I launched my campaign to lead the @PvdA and @PES_PSE in the 2019 European elections. pic.twitter.com/51fYCQ4btp