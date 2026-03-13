"Acum șase luni, am propus acest lucru Washingtonului, dar la vremea respectivă ei au refuzat. Astăzi, se întorc la noi spunând 'OK' dați-ne tehnologiile voastre anti-Shahed", relatează Oleksandr Iurceak, directorul Asociației ucrainene pentru automatizare industrială, comentează vineri France Presse.

El face parte dintr-o delegație ucraineană la salonul JEC World consacrat materialelor compozite de la Villepinte, la nord de Paris, venită săptămâna aceasta să reînnoade parteneriate cu scopul de a combina agilitatea și experiența de luptă ucrainene cu materialele și tehnologiile occidentale.

În Europa, aceeași stare de spirit se poate observa: "Ucrainenii se bat cu drone mici, noi mizăm pe tehnologii foarte sofisticate, în care am investit în cursul anilor", potrivit specialistului ucrainean.

Schimbarea tacticii în conflictele moderne

Războiul din Orientul Mijlociu arată totuși că "nu este vorba de un război al săracilor, ci de o schimbare de abordare" într-un conflict modern, în timp ce occidentalii "nu și-au revizuit doctrinele și nici tacticile", afirmă el.

"Israelul și-a manifestat interesul de o săptămână. Statele din Golf și Arabia Saudită sunt în căutarea unor posibile contracte cu ucrainenii", susține Emmanuel Lowe, ambasador internațional pentru clusterul ucrainean al tehnologiilor cu dublă utilizare.

Dronele Shahed trimise în roiuri sunt "teribil de eficiente" și trebuie să dispui de "mijloace cu costuri echivalente" pentru a le neutraliza, a subliniat în cursul acestei săptămâni generalul Jerrome Bellanger, șeful Statului Major al Forțelor aeriene și spațiale franceze într-o întâlnire cu Asociația jurnaliștilor din domeniul apărării.

Drone interceptoare și bruiaj: tactici ucrainene testate

"Drona interceptoare cu un cost similar (dronei inamice) este invenția războiului ruso-ucrainean" pentru a nu doborî o dronă care costă 50.000 de euro cu o rachetă de mai multe milioane, explică Evghen Rokițki, responsabil al Asociației ucrainene a clusterelor de inovație și spațiale.

"În Franța, producem într-un an 10.000 de drone. Anul trecut, numai de partea ucraineană existau 4,5 milioane de drone, cifră mai mult decât dublă dacă se adaugă și dronele părții ruse. Cantitativ, experiența este mult superioară", subliniază Emmanuel Lowe.

În contrapartidă, ucrainenii - refuzând să fie un teren de testare gratuit - vor să acceadă la tehnologii și materiale moderne, în timp ce 90% din componentele dronelor fabricate în prezent sunt de origine chineză, notează AFP.