Fotografia pe care Regina Elisabeta a dorit să o facă publică înainte de înmormântarea prințului Philip

”Regina dorește să împărtășească această fotografie personală, în care apare cu Ducele de Edinburgh (Prințul Philip) pe vârful Coyles of Muik, Scoția, în 2003”, se spune în mesajul ce însoțește postarea.

Coyles of Muik este un deal aflat în apropierea Balmoral, reședința de vară tradițională a familiei regale britanice.

Fotografia a fost făcută de Contesa de Wessex, se precizează în postare, făcând referire la Sophie, soția Prințului Edward, cel mai mic fiu al Reginei Elisabeta a II-a.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.

Photograph by The Countess of Wessex.