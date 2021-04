Voiculescu, despre raportarea deceselor: Nu se cunoaşte adevărata amplitudine a diferenţelor între cifre

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirmă, referitor la raportarea deceselor de coronavirus, că nu se cunoaşte adevărata amplitudine a diferenţelor între cifre, dar, comparând doar la nivelul unui spital, au rezultat ”diferenţe semnificative”.

Întrebat, vineri seară, la Digi 24, despre amplitudinea fenomenului referitor la raportarea deceselor de coronavirus, Vlad Voiculescu a declarat: ”Nu putem ştii încă (...) Pe de o parte vorbim despre o metodologie care este imperfectă, lucru pe care pot să-l spun cu certitudine. Rezultatul aceste metodologii este o diferenţă a cărei amplitudine nu o cunoaştem”, scrie News.ro.

Ministrul a precizat că investigaţia a început abia în urmă cu câteva zile, după ce i-a fost semnalată problema de către un consilier.

”Am făcut verificări la nivel mic, la nivel de spital (...) verificând în cele 2 platforme şi într-adevăr există o problemă de metodologie”, a declarat Vlad Voiculescu.

Ministru vorbeşe despre o ”diferenţă semnificativă” între datele raportate în diferitele plarforme de raportare a cifrelor, respectiv Corona-Forms – unde raportează spitale, medici de familie şi alte entităţi, şi platforma unde raportează doar spitalele.

”Nu este vorba despre morţi ascunşi, cine a rostit cuvântul ăsta?”, a afirmat Voiculescu.

Voiculescu a explicat că are ”indicii serioase că există o sub-raportare”.

Ministrul a precizat că a verificat în cele două platforme decesele înregistrate în spitalul la care s-a referit. În ambele platforme numărul de decese ale spitalului respectiv erau mult mai mici, dar şi între cele 2 platforme există diferenţe.

”Raportarea numai din spitale este cu mii de cazuri mai mare decât raportarea din toate entităţile”, a explicat Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că există diferenţe fundamentale între decesele raportate de COVID şi cele reale.

“Avem un ministru interimar al Sănătăţii care nu ştiu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a afirmat Voiculescu.