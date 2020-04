FOTO&VIDEO Primele imagini din Wuhan după ridicarea carantinei

Carantina impusă de la 23 ianuarie unui număr de aproaximativ 11 milioane de persoane s-a încheiat la miezul nopţii de marţi spre miercuri, iar pasageri au început să ia cu asalt autogările şi gările, unii purtând combinezoane integrale.

Hao Mei, originar din Enshi, un oraş situat la 450 de kilometri vest, declară că a fost nevoită să-şi lase singuri copiii în cele peste două luni, pentru că s-a trezit blocată la sfârşitul lui ianuarie la Wuhan, unde lucrează la o cantină şcolară.

Wuhan lockdown ended. Wuhan citizens have experienced a difficult 76 days. Wish other cities around world recover as soon.#covid19 #wuhan #lockdown pic.twitter.com/V0Uo2RZFDw