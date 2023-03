FOTO. Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a fost păcălit să primească un cadou pe care scria cuvântul ”fascist”

Republicanul nu a văzut cuvântul "fascist" care apărea într-un cadou înrămat care i-a fost înmânat la un miting politic al Partidului Republican din Davenport, Iowa. Steven Goffman, de la The Washington Post, a scris pe Twitter că și guvernatorul republican al statului Iowa, Kim Reynolds, a primit acest cadou ”otrăvit”.

"Prietenul meu face fulgi de zăpadă pentru a-i oferi politicienilor care vin în Iowa - există mesaje speciale pentru republicanii odioși - vă rog să vă uitați cu atenție la fulgul de zăpadă", a scris pe Twitter utilizatorul ”Iowa Captive” despre fotografie.

Până sâmbătă, imaginea fusese vizualizată de peste 1 milion de ori, provocând comentarii ironice.

