Trump i-a declarat război republicanului Ron Desantis. Cei doi își dispută nominalizarea la prezidențialele din 2024

În schimb, compoziţia finală a camerei superioare a Congresului, care depinde de trei mandate, încă nu este cunoscută. Numărătoarea voturilor în Arizona şi Nevada ar putea dura mai multe zile, iar în Georgia un al doilea tur este prevăzut pe 6 decembrie. Între timp, Donald Trump i-a declarat război deschis republicanului Ron Desantis. Cei doi își dispută nominalizarea partidului la prezidențialele din 2024.

Cum tot mai multe voci republicane se întorc împotriva lui și-l fac responsabil de rezultatele modeste ale alegerilor, Donald Trump nu se dezminte și trece la atac. Fostul președinte s-a dezlănțuit împotriva guvernatorului republican reales al Floridei, ultraconservatorul Ron Desantis, pe care îl susținuse înfocat până marți.

„Ron are popularitate scăzută, cifrele lui sunt nesatisfăcătoare, și bani ioc... Dar zice că, dacă îl sprijin eu, ar câștiga alegerile prezidențiale. De altfel, tot eu i-am dres și campania pentru guvernator, care era la pământ", a spus Trump despre cel considerat steaua în ascensiune a partidului republican.

Ron DeSantis, Florida: „Am prețuit libertatea! Am menținut legea și ordinea, am protejat drepturile părinților, i-am respectat pe contribuabili! Și am respins ideologia woke!”

Scandalagiul Trump a ținut, culmea, să puncteze că Ron DeSantis a fost până acum un guvernator mediocru, iar în materie de loialitate și clasă chiar nu e potrivit pentru președinție.

Donald Trump, fostul președinte al SUA: „Ne vom lua înapoi America. Și, în 2024, cel mai important, ne vom lua înapoi magnifica noastră Casă Albă!”

Rivalitatea celor doi dă în clocot de câteva zile, după ce a devenit tot mai clar că Desantis își va încerca norocul să câștige nominalizarea republicană pentru scrutinul prezidențial din 2024.

Ron DeSantis: „Nu doar că am câștigat alegerile, dar am rescris harta politică!”

Trump ține morțis să îl înfrunte, chiar dacă pentru el și simpatizanții lui alegerile de marți s-au transformat într-un duș rece.

Todd Belt, director de management politic, George Washington University: „Mulți dintre candidații susținuți de Donald Trump au pierdut și destui oameni din partidul republican par să spună că el nu ar mai trebui să fie în fruntea partidului dacă alege candidați în felul acesta”.

Însă, Trump se agață de candidatură, cum a și confirmat joi, iar unii analiști îi dau șanse.

Todd Belt: „Atunci ar trebui considerat favorit pentru că are abilitatea de a strânge bani, de a atrage voluntari și a-și asigura sprijinul necesar”.

