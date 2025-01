Fost ministru, candidat la prezidențiale cu Zegrean în echipă. ”Eu sunt suveranist, Călin Georgescu e un guru cu zorzoane”

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, și-a reiterat intenția de a candida ca independent la alegerile prezidențiale din primăvară, precizând că el este un suveranist, și nu Călin Georgescu, ”un guru cu zorzoane” care se face că-i ascultă pe români.

Întrebat la o emisiune TV dacă se consideră suveranist, Funeriu a spus că da, însă asta se subînțelege din moment ce, conform Constituției, președintele României are obligația de a apăra suveranitatea țării. Practic, a fi suveranist înseamnă o ”obligație constituțională”, în timp ce amatori precum Călin Georgescu sunt doar niște ”guru cu zorzoane”.

”Al cincilea cuvânt din Constituția României este cuvântul "suveranitate". Articolul 2 al Constituției vorbește despre suveranitatea poporului exercitată prin vot. Când am jurat credință țării, atunci când am preluat funcția de ministru, am jurat să apăr suveranitatea țării. Președintele României jură să apere suveranitatea țării. A fi suveranist este o obligație constituțională, și când văd că, iată, acum avem această mare discuție despre suveranism... Or președintele României este obligat prin Constituție să apere suveranitatea țării. Din nou vedem amatorismul contra-candidaților lui Georgescu pe care eu îl numesc „guru cu zorzoane” și nimic altceva, pentru că iată, vorbește de suveranism când de fapt a fi suveranist este o obligație constituțională!”, a spus Daniel Funeriu la emisiunea TV, potrivit transcriptului publicat și pa pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a declarat că îl are în echipa sa, de viitor candidat independent la prezidențiale, inclusiv pe Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României.

”Eu am oameni, de exemplu domnul Augustin Zegrean fost președinte al Curții Constituționale, s-a alăturat echipei mele și sunt o serie de alți oameni pe care îi voi face cunoscuți la momentul oportun... aș vrea ca Guvernul României să aibă în componența sa oameni de calibrul celor pe care eu îi am în echipa mea și le-am spus celor care au vrut discuție cu mine: cu ce oameni veniți și cu ce program veniți să discutăm?”, a afirmat Funeriu.

”Klaus Iohannis nu doar că n-a vorbit, dar nici n-a ascultat”

Potrivit acestuia, ”Călin Georgescu a avut votul pe care l-a avut pentru că nu a avut contracandidat serios. Nu consider că cei care l-au votat pe Călin Georgescu ar fi făcut-o din alte motive. Pur și simplu nu au avut o persoană care să-i asculte”.

Fostul ministru, consilier prezidențial și eurodeputat consideră că o mare parte din vină pentru ce se întâmplă acum în România îi revine și lui Klaus Iohannis, care ”nu doar că n-a vorbit, dar nici n-a ascultat”.

”Întrebare: Cum s-a ajuns ca 45 % dintre români să fie atrași și seduși de acești suveraniști ? Ei spun să facem totul în România să nu ne mai ploconim pe la Uniunea Europeană, pe la americani...

Daniel Funeriu: Sunt motive pe care le enunț de 3 ani de zile: Iohannis nu doar că n-a vorbit, dar nici n-a ascultat! Peste cetățenii României, în ultimii ani, au venit așa: Covid, șoc major... agresiunea Rusiei în Ucraina, șoc major... inflația, șoc major... acum vine inteligența artificială și vedem ce se întâmplă în IT, deci șocuri majore și nimeni nu i-a ascultatpe acești oameni care au cereri legitime... Și atunci au venit niște „guru cu zorzoane” care s-au prefăcut că îi ascultă... care și-au dat așa imaginea de Mesia, și atunci oamenii au avut impresia... domnule cineva ne ascultă, cineva ne ascultă și atunci în mod firesc oamenii merg înspre o persoană care au impresia că îi ascultă, iar faptul că ei sunt ascultați nu e un lucru rău. Ceea ce este greșit este că votul merge într-un vehicul politic care nu are soluții pentru că oamenii ăștia nu au soluții. Asta s-a întâmplat din lipsă de alternativă, uitați-vă ce alternativă aveam la alegerile prezidențiale anulate”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: