Bărbatul britanic, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost repatriat cu avionul din Republica Democratică Congo la baza RAF Northolt, înainte de a fi transportat la Royal Free Hospital, scrie Metro.

Acesta este primul caz confirmat al unui cetățean britanic care a contractat Ebola în cadrul celui mai recent focar al virusului din Republica Democratică Congo.

Ebola a provocat mii de decese în Congo

Până în prezent, această boală mortală a provocat peste 5.000 de decese în țara africană, simptomele incluzând greață, dureri musculare și sângerări din urechi, nas, gură și ochi.

Dr. Renu Bindra, director adjunct al echipei de intervenție în domeniul sănătății publice pentru toate tipurile de riscuri din cadrul Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), a declarat că riscul pentru populație este scăzut.

Ea a dat asigurări că dispun de „proceduri bine stabilite pentru gestionarea unor cazuri de acest gen”.

Medicul infectat a fost transportat la spital în urma unui efort comun al Regatului Unit și al Republicii Democrate Congo, potrivit Ministerului Sănătății.

Trei dube de poliție au asigurat escorta unui convoi de ambulanțe, oprind traficul și ținând la distanță publicul odată ce au ajuns la spitalul din nordul Londrei.

Spitalul londonez a tratat și alți pacienți cu Ebola

Bărbatul este acum internat într-o unitate de izolare „extrem de specializată”.

Anterior, spitalul a tratat cu succes trei lucrători medicali care au fost evacuați în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest din 2014-2015.

În Regatul Unit au fost confirmate doar patru cazuri de Ebola, inclusiv acești trei lucrători și un angajat de laborator, în urma unui incident din 1976. Toți au supraviețuit.

Cel mai recent focar din Republica Democratică Congo a înregistrat peste 10.000 de cazuri confirmate începând din luna mai, cea mai mare rată de infectare după focarul din anii 2010.

Virusul Ebola se transmite prin fluide corporale infectate

La sfârșitul lunii trecute, țara a raportat o rată de mortalitate de 48,6%.

Virusul Ebola se transmite prin contactul cu fluide corporale infectate, precum voma sau sângele, și poate provoca insuficiență organică dacă nu este tratat.

În prezent, nu există un vaccin aprobat împotriva virusului, deși Organizația Mondială a Sănătății a declarat că două noi medicamente candidate se află în curs de testare clinică.

De la începutul focarului, au fost confirmate cazuri și în Kenya, Nigeria și Uganda.