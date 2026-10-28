Senatorul de extremă dreapta a fost surprins pe aeroportul din Miami altături de soție și de cele două fiice. Președintele Donald Trump a aprobat intrarea sa în Statele Unite, unde potrivit presei braziliene, Bolsonaro vrea să ceară azil politic. Lula da Silva a condamnat gestul pe care l-a calificat drept rușinos.

Între timp, unii parlamentari au cerut deja Curții Supreme să-l pună pe lista roșie a Interpolului. Flavio Bolsonaro s-ar fi temut că va fi arestat dacă rămânea în Brazilia, unde este anchetat pentru fapte de corupție și spălare de bani, acuzații pe care le neagă.