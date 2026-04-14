China avertizează că va lua ”contramăsuri” împotriva SUA, după amenințările lui Donald Trump privind majorarea tarifelor

Beijingul consideră aceste afirmații ale SUA drept o consecință a unor informații false apărute presă, potrivit cărora China ar oferi sprijin militar Iranului.

„Informațiile din presă care acuză China că ar oferi sprijin militar Iranului sunt pur și simplu inventate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei într-un mesaj pe X.

„Dacă SUA vor aplica majorările de tarife împotriva Chinei pe baza acestor acuzații, China va răspunde cu contramăsuri.

China acționează întotdeauna cu prudență și responsabilitate în ceea ce privește exportul de produse militare și exercită un control strict în conformitate cu legile și reglementările Chinei și cu obligațiile internaționale care îi revin.”, a precizat reprezentantul Chinei.