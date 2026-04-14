China avertizează că va lua ”contramăsuri” împotriva SUA, după amenințările lui Donald Trump privind majorarea tarifelor

China amenință că va aplica ”contramăsuri” în cazul în care Statele Unite ale Americii „vor merge mai departe cu majorarea tarifelor împotriva Chinei”.

Cristian Matei

Beijingul consideră aceste afirmații ale SUA drept o consecință a unor informații false apărute presă, potrivit cărora China ar oferi sprijin militar Iranului.

„Informațiile din presă care acuză China că ar oferi sprijin militar Iranului sunt pur și simplu inventate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei într-un mesaj pe X.

Dacă SUA vor aplica majorările de tarife împotriva Chinei pe baza acestor acuzații, China va răspunde cu contramăsuri.

China acționează întotdeauna cu prudență și responsabilitate în ceea ce privește exportul de produse militare și exercită un control strict în conformitate cu legile și reglementările Chinei și cu obligațiile internaționale care îi revin.”, a precizat reprezentantul Chinei.

Începe procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor de aur, în Țările de Jos

Președintele Donald Trump a ameninţat China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, SUA deţin informaţii conform căror China pregăteşte furnizarea către Iran a unor sisteme de apărare aeriană în săptămânile următoare. Este vorba despre transferul unor sisteme de rachete antiaeriene portabile, lansate de pe umăr şi cunoscute de asemenea sub denumirea de MANPAD.

Conform surselor citate, China lucrează la livrarea acestor echipamente prin intermediul unor ţări terţe, pentru a disimula originea lor.

Produsele de import care se scumpesc din cauza războiului din Iran. Pe unde vin acum containerele din China

FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Una dintre marile puteri ale lumii, China, a decis să se implice în soluționarea războiului din Golf. Jinping are un plan

Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat marți o propunere în patru puncte privind promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu, a anunțat agenția chineză de presă Xinhua, controlată de stat.
Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă oferă ajutor militar Iranului: Vor avea probleme mari

Donald Trump a ameninţat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
CNN: China pregătește livrarea de sisteme antiaeriene portabile către Iran

Statele Unite deţin informaţii conform căror China pregăteşte furnizarea către Iran a unor sisteme de apărare aeriană în săptămânile următoare, potrivit postului CNN, care citează trei surse neprecizate.

Parchetul condus de Codruța Kovesi a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR.

INS: Inflația a crescut la 9,9%, alimentele s-au scumpit cu 7,67%. Doar ministrul Agriculturii vedea ieftiniri de 33%

Rata anuală a inflației a fost în martie 2026 de 9,9%, o creștere care intervine după o perioadă de scădere ușoară, potrivit INS. Cea mai mare scumpire a intervenit la energie electrică, de 57,20%, după eliminarea plafonării prețului. 

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz după blocada SUA. Iranul avertizează că va ataca navele americane implicate

În Orientul Mijlociu, încă domnește haosul. La doar câteva ore după ce Statele Unite au impus o blocadă în strâmtoarea Ormuz, președintele Donald Trump a ieșit în fața camerelor și a transmis că Iran l-a contactat și... vrea să stea de vorbă.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Moment special pentru Răzvan Lucescu la antrenamentul lui PAOK Salonic

Sport

UEFA a dat verdictul, după ce Barcelona l-a reclamat pe Istvan Kovacs: ”Inadmisibil!”