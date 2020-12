Fiica unui multimilionar rus a murit, după ce „a căzut” de la fereastra dormitorului ei. Ce scrie presa despre caz

Tatăl ei, Andrey Shpilenko, în vârstă de 45 de ani, este văzut ca unul dintre cei mai pricepuți manageri din Rusia, care a fost deputat și un important oficial în Rusia Unită, formațiunea politică constituită ca vehicul de putere al lui Vladimir Putin, transmite Daily Mail.

Acum este șeful unei rețele de „parcuri tehnologice” în jurul Rusiei, văzută de Kremlin ca fiind vitală pentru economie.

Tatăl acesteia a criticat presa rusă, pentru că a sugerat că ar exista o „mână criminală” în acest caz.

Potrivit presei locale, acesta ar fi auzit-o pe fiica ei țipând și a fugit în dormitorul ei, unde a găsit fereastra deschisă.

