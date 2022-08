Fiica lui Alexander Dugin, considerat "Ghidul spiritual a lui Putin", a murit după ce maşina în care se afla a explodat

Filosoful şi naţionalistul rus - despre care se spune că este un arhitect al războiului din Ucraina şi este supranumit "Rasputinul lui Putin” - a schimbat maşinile cu fiica sa în ultimul moment sâmbătă seara.

El şi fiica lui au fost oaspeţi de onoare la festivalul familiei tradiţionale de la Zaharovo şi plănuiseră să plece împreună, potrivit violonistului Peter Lundstrem. Dar Dugin a sărit într-un alt vehicul şi, fără să ştie, a ocolit tentativa de asasinat, potrivit rapoartelor. Câteva minute mai târziu, filosoful de extremă-dreapta a fost fotografiat ţinându-şi mâinile în cap îngrozit, în timp ce se uita la urmările exploziei.

Daria a murit pe loc, după ce autoturismul Toyota Land Cruiser Prado în care se afla a explodat.

Ea devenise o personalitate publică de sine stătătoare ca "analist politic” şi editorialist al publicaţiei pro-Putin United World International. Cu câteva ore înainte de moartea ei, Daria fusese fotografiată la evenimentul de la Zaharovo alături de tatăl ei, filozoful cunoscut sub numele de "Creierul lui Putin”.

Presa locală a etichetat rapid explozia drept o tentativă de asasinat asupra autorului rus, iar Denis Pu;ilin, liderul autodeclaratei Republici Populare Doneţk, a susţinut că Dugin a fost ţinta vizată

Daria a fost plasată pe lista sancţiunilor de Regatul Unit şi SUA în aprilie pentru că a condus o "platformă pentru ultranaţionaliştii ruşi de a răspândi dezinformare şi propagandă”. În martie, a apărut într-un interviu pentru YouTuber-ul rus Nikolai Rosov, în care a calificat Occidentul şi Europa drept "rasişti totalitari, colonialişti şi nazişti”. Ea a susţinut ferm invazia Ucrainei, cerând "unitate absolută” în ţara ei, adăugând: "Nu sunt permise [alte] voci”.

Celebrul ei tată nu are niciun rol oficial în guvern, dar se spune că este un prieten apropiat şi un consilier extrem de influent al preşedintelui rus. El a co-fondat Partidul Naţional Bolşevic în 1993, înainte de a deveni o figură fascistă proeminentă şi susţinător al lui Putin. El a cerut de multă vreme o invazie a Ucrainei şi crede că Moscova are dreptul de a conduce toată Europa şi Asia. Scrierile sale - care au fost lecturi obligatorii pentru soldaţii ruşi - proclamă o viziune paranoică asupra lumii care promovează ideea ca Moscova să controleze totul "de la Vladivostok la Dublin”.

Dugin este faimos pentru cartea sa din 1997 Foundations of Geopolitics, care prezintă ideologia sa ultranaţionalistă şi neo-fascistă a eurasianismului. De asemenea, a venit cu noţiunea extremistă de „nouă Rusie” – despre care se spune că l-a inspirat pe Putin să anexeze Crimeea în 2014.

