Sute de "vikingi" ai zilelor noastre au petrecut la un festival care aduce aminte de celebrii înaintaşi, navigatori şi cuceritori neînfricaţi.

Pe o insulă din Scoţia au mărşăluit pe străzi cu torţe aprinse, înainte să incendieze, într-un ritual, replica unei corăbii.

Sărbătoarea focului purificator are loc, an de an, în ultima zi de marţi a lunii ianuarie.

Scoția a fost ocupată şi condusă de vikingi acum mai bine de o mie de ani.