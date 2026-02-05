Fenomen spectaculos în SUA. „Străzi de nori” au apărut deasupra Golfului și Atlanticului | VIDEO

Recenta rafală arctică care a afectat Florida a creat un fenomen captivant deasupra apelor Golfului și Atlanticului, duminică, 1 februarie 2026. Imagini din satelit au arătat benzi lungi și paralele de nori care au format „străzi de nori”.

Numite rulouri convective orizontale, ele sunt cunoscute mai des ca „străzi de nori” și se pot dezvolta atunci când aerul rece și uscat curge peste apă relativ mai caldă. Pe măsură ce aerul absoarbe căldura și umezeala de jos, se formează rânduri lungi și paralele de nori, de obicei aliniate cu direcția vântului, scrie agenția meteo NOAA.

În imaginile din satelit se vede o porțiune de cer senin între coastă și locul unde încep străzile de nori. Acest lucru se datorează timpului și distanței necesare aerului rece pentru a prelua căldura și umezeala din apă și a forma nori.